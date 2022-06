Voici les meilleures plages pour se baigner en famille en Kabylie (Tigzirt, Azzefoun, Bejaia, ...)

Kabylie est un endroit touristique propice à l’évasion sur lesquelles différentes activités sont au rendez-vous. En été, passer son temps au bord des plages et baigner excitant petits et grands. Découvrez les meilleures plages à découvrir en famille en Kabyllie.

La plage de Boulimat

La plage de Boulimat est installée à l’ouest de Béjaïa au cœur de la ville. On adore baigner dans son eau cristalline bordée de sables dorés qui convient très bien aux amateurs d’escapades relaxantes, à la famille, mais aussi aux touristes solitaires. Il s’agit d’une petite plage de longueur 1,2 km et de largeur 70 m. Les vacanciers peuvent baigner gratuitement.

La plage d’Afaghir

Plage séduisante de Kabylie, la plage d’Afaghir est localisée à proximité des zones montagneuses du village. Elle est située à 33 km du centre-ville. De nombreuses baies avec de l’eau douce et claire s’y installent. C’est l’endroit idéal pour se retrouver en famille autour d’un bronzage. Pour les adeptes d’une sensation forte et de fraîcheur, pourquoi ne pas tenter le stand up paddle ?

Les familles qui viennent en véhicule auront accès au parking qui se trouve à moins de 300m.

La plage de Tassalast

Size à 2 km à l’ouest de Tigzert Town, un grand nombre de vacanciers choisissent cette plage chaque année, surtout pendant la saison estivale. Après avoir été aménagé, il a complètement changé et est devenu l’endroit idéal pour une baignade en famille. Ainsi, la route qui mène vers cette merveilleuse plage est goudronnée. On aperçoit une route pour les engins motorisés et une route dédiée pour les piétons. Les estivants peuvent réserver leur parking avec 100 da la journée. Il est également possible de louer des meubles et accessoires d’extérieur comme le parasol à 400 da, les tables, les chaises… Des services de restauration sont garés sur place pour satisfaire les envies des gourmands.

Le Petit Paradis

Situé à 16 km à l’Est d’Azeffoun, le Petit Paradis est devenu la destination de rêve des estivants.

Des commodités viennent d’être s’installés autour de la plage comme les sanitaires, le parc auto, des restaurations… Cette plage offre un cadre visuel fascinant grâce à ses atouts naturels comme le sable à perte de vue, l’eau limpide non profonde adaptée aux bambins… D’où son nom « Le Petit Paradis ».