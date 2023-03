Voici les plus importantes questions relatives au système des retraites en Algérie

La CNR Algérie est l’organisme étatique gérant le système des pensions et allocations de retraite en Algérie. Elle a mis en place un site internet officiel pour répondre aux questions les plus importantes dont se posent beaucoup d’actuels ou futurs bénéficiaires du système. Dans cet article, nous vous présentons les cinq questions les plus primordiales que vous deviez absolument connaître.

1. À quel âge peut-on prendre sa retraite ?

La loi 83-12 du 02 juillet 1983 modifiée et complétée a fixé l’âge minimum à 60 ans pour pouvoir bénéficier d’une pension ou allocation de retraite. Toutefois, il existe certaines réductions d’âge qui sont accordées. Ainsi, les femmes travailleuses ont droit à une réduction d’âge de 5 ans, et ce chiffre augmentera d’une année supplémentaire par enfant élevé pendant au moins 9 ans, dans la limite de 3 enfants (l’ensemble de ces réductions ne pouvant pas être supérieures à 10 ans).

2. Quel montant puis-je espérer pour ma retraite ?

Le montant que vous recevrez sera calculé en fonction du nombre d’années durant lesquelles vous avez cotisé. La Caisse Nationale des Retraites verse, à chaque retraité, 0,75% du total de sa carrière professionnelle et 1,5% de son salaire moyen annuel.

A. Calculer le total de votre carrière professionnelle

Le calcul se fait en fonction du nombre années durant lesquelles vous avez cotisé c’est-à-dire entre le moment où vous avez commencé à travailler et le moment où vous avez cessé. Ces années doivent être multipliées par le salaire brut moyen au cours de cette période.

B. Calculer le salaire moyen annuel

Pour déterminer le salaire moyen annuel, il convient de diviser le total des salaires bruts sur la période totale de cotisation. Cette somme servira ensuite à calculer le taux de l’allocation ou de la pension.

3. Comment obtenir mon relevé de carrière ?

Le relevé de carrière est un document indispensable pour le calcul de votre pension et pour la validation de vos droits auprès de la CNR Algérie.

Vous pouvez le demander directement à la CNR en remplissant le formulaire disponible sur leur site internet.

4. Peut-on cumuler la retraite et le travail ?

Si vous avez pris votre retraite après le 1er janvier 2023, vous avez la possibilité de reprendre une activité professionnelle sans perdre votre pension, tant que celle-ci demeure inférieure à 50% du plafond de la Sécurité Sociale qui est de 71720 dinars algériens annuels en 2023.

5. Quelles sont les démarches à effectuer pour percevoir ma retraite ?

Les formalités à accomplir pour obtenir votre pension sont les suivantes :

Demander le relevé de carrière à la CNR Algérie ou à votre Service social

Vous voilà maintenant informés des différentes questions relatives au système des retraites en Algérie.

Lors de votre passage à la retraite, n’hésitez pas à consulter le site internet officiel de la Caisse Nationale des Retraites afin d’obtenir plus d’informations.

