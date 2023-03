Voici l’origine des viandes rouges à 1.200 dinars importées par l’Algérie

Dans le contexte du début du mois de Ramadan 2023 en Algérie, il est important de parler de la disponibilité et du prix de la viande rouge durant cette période. L’Algérienne des viandes rouges a conclu des accords avec 12 opérateurs pour la distribution de viande rouge importée au prix de 1200 DA/kg pendant le mois de Ramadan 2023. Le directeur général d’Alviar, Lamine Derradji, a révélé cette information lors d’une annonce sur la Radio algérienne.

Les raisons de l’augmentation des prix de la viande rouge en Algérie

Depuis de nombreux mois, les prix de la viande rouge en Algérie affichent des sommes jamais vues. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :

L’explosion de la demande du marché interne, avec une consommation en augmentation constante.

Des difficultés d'importation aggravées par la crise sanitaire mondiale et les restrictions imposées aux échanges commerciaux[./su_list] Quelle est l'origine de la viande importée ? Pour pallier ces problèmes et faire diminuer les prix de la viande pendant le Ramadan, l'Algérienne des viandes rouges a signé des accords avec le Brésil, l'Inde, la Colombie, le Soudan et la Pologne pour importer de la viande rouge au prix de 1200 DA le kilo. Ces mesures visent à assurer l'approvisionnement en viande rouge durant cette période et éviter une flambée des prix dans les boucheries. Toutefois, il convient de noter que la plupart des bouchers s'attendent malgré tout à une augmentation significative des prix des viandes pendant le mois de Ramadan 2023. L'objectif : rendre la viande rouge disponible sur le marché algérien au prix de 1200 DA/kg Lamine Derradji, a affirmé qu'avant le mois de ramadan, la viande rouge sera disponible sur le marché algérien au prix de 1200 DA/kg. Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions ont été mises en place : La signature d'accords avec 12 opérateurs pour la distribution de viande rouge importée.

Les défis à relever pour maintenir la stabilité des prix de la viande rouge en Algérie

Malgré ces efforts, plusieurs défis restent à relever pour garantir une stabilité des prix de la viande rouge en Algérie :

La nécessité d’augmenter la production nationale de viande rouge pour moins dépendre des importations.

En conclusion, les autorités algériennes et l'Algérienne des viandes rouges mettent en place des actions concrètes pour assurer un approvisionnement suffisant en viande rouge durant le mois de Ramadan 2023 et limiter la hausse des prix. Toutefois, il est essentiel de poursuivre les efforts pour développer la production nationale et garantir une stabilité des prix sur le long terme.

