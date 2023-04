Voici quelques astuces pour récupérer vos bagages en premier à l’aéroport

Vous avez certainement déjà vécu cette longue attente devant le tapis roulant des bagages, après un vol fatiguant. Vous observez les valises défiler, et la vôtre semble toujours être la dernière à arriver. Pourtant, il existe quelques astuces pour récupérer vos bagages en premier à l’aéroport et ainsi gagner du temps. Dans cet article, nous allons vous dévoiler nos quatre meilleures conseils pour y parvenir.

1. Enregistrez vos bagages en dernier

L’une des méthodes les plus simples pour récupérer vos bagages rapidement est de les enregistrer en dernier lors de l’enregistrement à l’aéroport. Il se trouve que les valises sont généralement chargées dans l’avion les unes après les autres, depuis le début jusqu’à la fin de la file d’attente. Ainsi, si vous enregistrez vos bagages en dernier, ils seront probablement les premiers à être déchargés à votre destination, car ils se trouveront au-dessus des autres bagages dans la soute.

Pour mettre cette astuce en pratique, essayez d’arriver à l’aéroport un peu plus tard que d’habitude, mais sans risquer de manquer votre vol. Vous pouvez également attendre volontairement avant de vous diriger vers le comptoir d’enregistrement, même si cela signifie rester debout ou assis avec vos bagages pendant un certain temps.

2. Ajoutez des étiquettes « Fragile » sur vos bagages

Les bagagistes manipulent généralement avec plus de précaution les valises portant des étiquettes « Fragile ». De plus, ces bagages ont souvent un espace dédié dans la soute de l’avion, ce qui signifie qu’ils sont parmi les premiers à être déchargés lors de l’arrivée.

Cependant, il n’est pas recommandé d’utiliser cette astuce si vos bagages ne contiennent pas réellement d’objets fragiles, car cela pourrait nuire aux autres voyageurs ayant vraiment besoin de cette attention particulière pour leurs affaires. Utilisez cette méthode avec discernement et uniquement si vous avez de véritables raisons de le faire.

3.1 Choisissez une compagnie aérienne offrant un service prioritaire

Certaines compagnies aériennes proposent des services supplémentaires payants, tels que l’enregistrement et le retrait prioritaires des bagages. En souscrivant à ces options, vous pouvez vous assurer que vos bagages seront parmi les premiers à être disponibles sur le carrousel à votre arrivée.

Il est important de noter que le prix de ces services varie en fonction des compagnies aériennes et des destinations, il convient donc de vérifier les tarifs avant de réserver votre vol pour éviter les mauvaises surprises.

3.2 Optez pour un statut élite ou un programme de fidélité

De nombreuses compagnies aériennes offrent également des avantages spécifiques aux membres de leur programme de fidélité ou aux détenteurs d’un statut élite. Parmi ces avantages, on peut citer l’enregistrement et le retrait prioritaires des bagages.

Pour bénéficier de ces services, il vous suffit de rejoindre le programme de fidélité de la compagnie aérienne concernée et de cumuler suffisamment de points ou de miles pour atteindre un niveau supérieur. Assurez-vous de bien comprendre les conditions et les restrictions associées à ces programmes, afin de maximiser vos chances de récupérer vos bagages en premier à l’aéroport.

4. Choisissez judicieusement la couleur et la forme de votre valise

Bien que cette astuce ne garantisse pas que vos bagages arriveront en premier sur le carrousel, elle peut faciliter leur repérage et ainsi vous faire gagner du temps.

Optez pour une couleur vive ou un motif original : Les valises noires, grises ou bleu marine sont très courantes, alors choisissez plutôt une couleur flashy ou un motif unique pour rendre votre valise plus facilement identifiable.

Ajoutez des accessoires distinctifs : Vous pouvez également personnaliser votre valise avec des sangles, des autocollants, ou encore des étiquettes pour noms et adresses colorées.

En résumé, pour récupérer vos bagages le premier dans un aéroport, pensez à enregistrer vos bagages en dernier, ajoutez des étiquettes « Fragile » si nécessaire, optez pour un service prioritaire ou un statut élite, et choisissez judicieusement la couleur et la forme de votre valise. En mettant en pratique ces conseils, vous pourrez ainsi gagner du temps et éviter cette longue attente devant le tapis roulant des bagages.