Voiture électrique : le marché automobile algérien est-il vraiment prêt pour ce type de véhicules ?

Alors que les pays développés ont déjà mis en place des infrastructures pour leurs voitures électriques, l’Algérie souhaite à son tour introduire ce type de véhicules sur son territoire. Mais avant de pouvoir importer des cargaisons de ces automobiles, il est nécessaire de prendre en compte de nombreux facteurs. Est-ce que le marché algérien est prêt à accueillir les véhicules électriques ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

La contrainte environnementale s’accentue et le gouvernement algérien envisage d’imposer aux concessionnaires l’obligation d’importer un quota de voitures électriques et hybrides. Mais comment acquérir la confiance des citoyens pour pourvoir importer ces voitures ? Pour cela, il faut mettre en place des infrastructures et des garages pour le bon entretien et la réparation des voitures électriques.

Quelques préparatifs sont nécessaires

Avant d’introduire les voitures électriques sur le territoire algérien, il est nécessaire de répondre à certains prérequis. Dans un premier temps, l’installation de bornes de recharge électriques est indispensable. En effet, les propriétaires de véhicules roulant au Sirghaz se plaignent déjà du manque de stations-service disponibles. Il est donc impensable d’importer des voitures électriques sans que les citoyens puissent se recharger en énergie.

De plus, des garages pour l’entretien et la réparation des véhicules électriques doivent être mis en place et pourvus des pièces de rechange et des fournitures nécessaires. Ainsi, le gouvernement algérien se doit de fournir toutes ces conditions pour que les consommateurs puissent avoir confiance et envisager l’achat de ces voitures.

Un marché automobile prometteur

D’un point de vue économique, le marché des voitures électriques est très prometteur.

Les constructeurs investissent grandement dans ce domaine et prévoient de produire 54 millions de ces voitures d’ici 2030.

Il est donc impératif pour le gouvernement algérien de répondre aux prérequis et de préparer le terrain de manière à accueillir les voitures électriques sur son territoire.

En conclusion, l’Algérie se prépare à accueillir les voitures électriques sur son territoire en fournissant toutes les conditions pour obtenir la confiance des consommateurs. Une chose est certaine, ce marché est très prometteur et cela offre de grandes opportunités pour l’Algérie.