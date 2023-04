Voiture GPL : décryptage des avantages et inconvénients

Le marché des voitures propres ne cesse de s’étendre, et les consommateurs ont désormais un choix varié en matière d’alternatives aux véhicules essence ou diesel. Parmi ces alternatives, la voiture GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) se distingue par certaines caractéristiques qui présentent des avantages et des inconvénients. Dans cet article, nous vous proposons une analyse approfondie des points forts et des points faibles des voitures GPL.

Avantages des voitures GPL

Un carburant moins cher

L’un des principaux avantages des voitures GPL est le coût du carburant. En effet, le prix au litre du GPL est généralement moins élevé que celui de l’essence ou du diesel. Ce constat permet aux automobilistes qui roulent au GPL de réaliser des économies significatives sur leur budget carburant à long terme.

Des émissions polluantes réduites

Les voitures GPL sont également reconnues pour être plus respectueuses de l’environnement que les véhicules fonctionnant avec des carburants traditionnels. Le GPL génère en effet moins de particules fines et d’oxydes d’azote que le diesel, ainsi qu’une réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) comparativement à l’essence. Les voitures GPL contribuent donc à diminuer la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.

Une technologie éprouvée

Contrairement à d’autres alternatives plus récentes comme les véhicules électriques, le GPL est une technologie qui existe depuis plusieurs décennies et dont l’efficacité a été largement démontrée. De nombreux constructeurs proposent des modèles équipés d’un système GPL, soit en sortie d’usine, soit via un kit de conversion. Les automobilistes peuvent ainsi profiter d’une fiabilité accrue et d’un réseau de garages spécialisés dans l’entretien et la réparation des voitures GPL.

Inconvénients des voitures GPL

Une gamme restreinte de véhicules

Malgré leur intérêt écologique et économique, les voitures GPL représentent encore une part minoritaire du marché automobile. En conséquence, le choix de modèles disponibles reste limité par rapport aux véhicules essence ou diesel. Certains automobilistes pourraient donc avoir du mal à trouver le modèle correspondant à leurs besoins et préférences.

Un réseau de stations-service moins dense

Si le nombre de stations-service proposant du GPL a tendance à augmenter, il demeure toutefois inférieur à celui des stations distribuant de l’essence ou du diesel. Dans certaines régions, il peut être plus difficile de trouver une station offrant du GPL, ce qui peut inciter les automobilistes à opter pour un autre type de motorisation.

Des contraintes techniques

Les véhicules équipés d’un système GPL nécessitent un réservoir supplémentaire pour stocker le gaz. Ce réservoir, généralement installé à la place de la roue de secours ou dans l’espace dédié au coffre, peut réduire la capacité de chargement du véhicule et poser des problèmes d’aménagement intérieur.

De plus, certaines voitures GPL sont équipées en bi-carburation, c’est-à-dire qu’elles peuvent fonctionner à la fois avec du GPL et de l’essence. Si cette solution offre une grande flexibilité aux automobilistes, elle implique également un surcoût à l’achat et ajoute un niveau de complexité supplémentaire pour les réparations et l’entretien.

Risques et accidents : réalité ou idées reçues ?

Un argument souvent avancé contre les voitures GPL concerne leur sécurité. Certains craignent que le fait de transporter du gaz sous pression ne présente un risque accru d’accident ou d’incendie. Toutefois, il est important de noter que les systèmes GPL modernes sont soumis à des normes de sécurité strictes, et que les incidents liés au GPL sont extrêmement rares.

En conclusion, les voitures GPL présentent plusieurs avantages tels que leur moindre impact environnemental et leur coût de carburant réduit, mais elles s’accompagnent également de certaines contraintes comme une gamme restreinte de modèles et un réseau de stations-service moins dense. Le choix d’une voiture GPL dépendra donc des priorités et des besoins de chaque automobiliste.