Les voitures importées qui franchissent la limite d’âge pendant leur acheminement pourront être dédouanées, à condition que le dépassement reste sous six mois et contre une majoration de 3 % des droits et taxes par mois.

La mesure figure à l’article 168 de la loi de finances 2027, adoptée par les députés le 16 novembre, et vaut aussi pour les véhicules déjà immobilisés sous douane.

Trois conditions cumulatives et une majoration plafonnée à 18 %

L’article 168 admet au dédouanement pour la mise à la consommation les véhicules qui dépassent la condition d’âge « requise par la législation ou la réglementation en vigueur ».

Trois conditions se cumulent un dépassement qui n’excède pas six mois, une condition d’âge respectée à la date de l’expédition directe vers le territoire douanier, et le paiement d’une majoration de 3 % des droits et taxes exigibles selon le droit commun, pour chaque mois ou fraction de mois de dépassement constaté.

La fraction compte comme un mois entier un jour de retard coûte autant que trente. Le plafond de six mois borne donc la majoration à 18 %. Elle porte sur les droits et taxes, pas sur la valeur du véhicule, dont l’ordre de grandeur s’obtient avec le simulateur mis en ligne par les douanes. Le second alinéa étend le dispositif aux véhicules entrés en Algérie avant la publication de la loi.

Pourquoi l’âge basculait pendant le transport

Le texte corrige une mécanique de calcul inscrite dans la réglementation. L’article 2 du décret exécutif n° 23-74 du 20 février 2023 définit le véhicule d’occasion importable comme celui dont l’âge ne dépasse pas trois ans « entre la date de sa première mise en circulation et la date de la souscription de la déclaration de sa mise à la consommation ».

La borne de calcul est donc le guichet de la douane, pas l’embarquement. Pour les Algériens de l’étranger qui importent au titre du changement de résidence, l’article 127 de la loi de finances 2026 a porté la limite à cinq ans, et les annonces consulaires précisent que l’âge se calcule à la date d’importation figurant sur les documents de transport.

L’attente d’un navire, un transit prolongé ou des formalités portuaires à l’étranger suffisaient à faire basculer une voiture conforme au départ, comme le détaillent les règles de dédouanement applicables aux particuliers.

Conseil de la nation, puis des modalités à préciser

L’exposé des motifs évoque un « nombre considérable » de voitures dans ce cas, immobilisées en zone sous douane avec des frais de magasinage et de surestaries.

Fares Rahmani, député de la communauté nationale en Europe du Nord, avait proposé de porter la tolérance à un an ; il a retiré son amendement après les explications de la commission des finances et du budget.

Le texte passe maintenant devant le Conseil de la nation, avant signature et publication au Journal officiel, pour une application en principe au 1er janvier 2027.

Trois points restent à cadrer : la date qui arrête le compteur, les pièces admises pour établir l’expédition directe le connaissement maritime porte la date d’embarquement et le cas d’un véhicule transbordé dans un port tiers.

L’article 171 du même volet douanier prévoit par ailleurs que les marchandises bloquées par un différend avec une administration soient dédouanées selon les règles en vigueur à la date de leur introduction.

Sources