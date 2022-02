Voiture neuve en Algérie : prix de Renault Twingo, Skoda Fabia

Malgré les flambées des prix des véhicules d’occasion et les gelées en termes d’importation en Algérie, certains concessionnaires parviennent à proposer des modèles de voitures récentes à la population. Dans cet article, nous parlerons des caractéristiques et des prix de la Renault Twingo 2022 et le Skoda Fabia !

Skodia Fabia : zoom sur ses caractéristiques et son prix

Dernièrement, le pays a accueilli pour la première fois deux automobiles ayant connu une réussite fulgurante sur le marché européen. Il s’agit plus précisément de la nouvelle Skoda Fabia 2022 et de la Renault Twingo.

La Skoda Fabia 2022 a récemment été commercialisée à Hydra où se situe un concessionnaire multimarques, d’après la source Sayarat Live. Bien évidemment, la quantité de cette nouvelle édition est limitée.

Les futures propriétaires pourront néanmoins bénéficier d’une carte grise et d’un service de livraison immédiat à l’achat. Pour en savoir davantage sur cette nouvelle édition de la Fabia, le site susmentionné a creusé auprès de l’opérateur.

Il s’agirait, selon la source, d’une automobile fonctionnant avec un moteur de 1,2 L TSI et générant une puissance de 105 ch. Ce dispositif puissant garantit d’ailleurs une meilleure efficacité non seulement en termes de reprises mais aussi en termes d’accélérations.

Cette voiture dispose d’une boite automatique de 6 rapports et d’un grand panel d’équipements améliorant le confort de ses usagers. En effet, elle embarque des systèmes de sécurité ESP et ABS ainsi qu’un système de climatisation digitale.

Elle facilite aussi la tâche des conducteurs grâce à son écran tactile de 10 pouces. Côté design, les utilisateurs ont le choix entre le rouge et le noir, selon leurs préférences.

Pour bénéficier de la nouvelle Skoda Fabia 2022, il faut débourser dans les alentours de 600 millions de centimes de dinars. D’après les citoyens, le tarif reste quand même assez fort.

Qu’en est-il du Renault Twingo ?

Le marché d’automobiles est particulièrement compliqué en Algérie. Cherchant toutefois à faire plaisir aux citoyens, des concessionnaires ont mis à leur disposition la Renault Twingo 2022, arrivée récemment en Algérie.

Ce modèle viendrait de l’Allemagne, selon la source sus-citée. Il affiche une puissance de 75 ch, dispose d’un moteur essence économique de 1,2 L et possède une boite à vitesses manuelle. Hormis le joli design de ce véhicule, il se démarque aussi par sa compacité.

Une caractéristique qui facilite le déplacement en ville. Sa petite taille rend également son stationnement encore plus simple. Sur le plan confort, cette voiture possède des systèmes ABS et EPS tout comme la nouvelle Skoda Fabia susmentionnée.

Elle détient, par ailleurs, un système de climatisation digitale. Pour améliorer la commodité des passagers et celle du conducteur, la marque a privilégié la mise en place de 4 vitres à commande électronique.

Les rétroviseurs latéraux sont aussi électroniques. Cette Renault Twingo coûte 350 millions de centimes. Le concessionnaire délivre la carte grise au moment de l’achat et propose une livraison immédiate du véhicule.