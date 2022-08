Vol France-Algérie Septembre 2022 – Découvrez les prix des différentes compagnies aériennes

La haute saison touche à sa fin, un moment pour les compagnies de revoir leurs tarifs à la baisse. Comme à l’accoutumé en cette période, les compagnies de transports, en d’occurrences aériennes, sont appelées à réduire le prix de leur billet conformément à la loi de l’offre et de la demande.

Une occasion pour les retardataires de profiter des bons plans pour voyager à moindre coût. En effet, plusieurs voyageurs algériens ont eu du mal à trouver un billet d’avion accessible pour rentrer au pays, le temps de quelques jours de vacances, dû à la cherté des billets. Depuis le début de l’été, l’aller-retour entre la France et l’Algérie coûte environ 600 euros.

Désormais, plusieurs compagnies qui font les dessertes Algérie-Paris, envisagent une promotion notable sur leurs billets.

Pour Air Algérie, et plusieurs autres compagnies que nous vous citerons ici, commencent leurs promotions dès le mois de septembre. Toutefois, les billets aller-retours (retour en France) les moins chers seront ceux qui prévoient un retour après le 25 septembre.

A titre de comparaison, un vol aller-retour Paris-Alger-Paris, compris entre le 1 et 16 septembre coûte 516 euros. Pendant que celui réservé entre le 1er septembre et un retour le 30 septembre, le prix ne sera que de 312 euros.

Même chose pour la compagnie Transavia, qui affiche des billets Paris-Alger-Paris à 184 euros, pour un départ le 7 et un retour le 28 septembre et 214 euros si votre retour à Paris est prévu le 24 du même mois. Les vols directs à destination de Constantine, coûteront 100 euros plus chers ainsi que Monpetlier-Alger. Tandis que la Liaison Lyon-Alger vaudra 100 euros de mois que Paris-Alger à la condition sus-citée.

ASL Airelines, l’autre opérateur de la ligne France Alger, prévoit aussi une réduction des prix pour la même période, mais à des prix plus élevés que Transavia.