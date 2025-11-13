Le vol inaugural tant attendu entre Abou Dhabi et Alger a été annulé : voici comment Etihad Airways comptre prendre en charge ses clients

Etihad Airways a annoncé le report de son vol inaugural entre Abou Dhabi et Alger, initialement prévu pour le 7 novembre 2025.

Les passagers affectés seront pris en charge et réacheminés sur d’autres vols ou remboursés intégralement.

Suspension inattendue des vols directs vers Alger

Etihad Airways a récemment annoncé le report de son vol inaugural entre Abou Dhabi et Alger, qui était initialement prévu pour le 7 novembre 2025.

Cette décision affecte les vols EY737 et EY738, assurant la liaison entre l’aéroport international d’Abou Dhabi (AUH) et celui d’Alger (ALG).

Le report est attribué à des circonstances indépendantes de la volonté de la compagnie aérienne.

2025 Année de lancement Le vol inaugural devait initialement être opéré le 7 novembre 2025, confirmant l’expansion d’Etihad vers l’Algérie.

La compagnie avait confirmé en septembre 2025 l’ouverture de cette nouvelle liaison directe. Cependant, le vol inaugural EY737 n’a pas été opéré comme prévu et a été marqué comme « annulé » sur les plateformes de suivi de vols.

Long weekend plans? ✨ Make them even better with up to 40% off six exciting destinations. This includes Chiang Mai, Krabi, Tunis, Algiers, Cambodia, and Sumatra. Plus, an extra 10% off on a hero destination each day! 📍 The Galleria, Al Maryah Island – Ground floor, near the… pic.twitter.com/amJOwf0cNw — Etihad Airways (@etihad) September 5, 2025

Les vols suivants ont également été annulés, et la liaison n’a pas encore été mise en service.

Prise en charge des passagers affectés

Etihad Airways a confirmé dans ce communiqué que les voyageurs déjà réservés sur ces vols seront pris en charge.

Ils seront réacheminés sur d’autres vols, avec escale si nécessaire, ou pourront bénéficier d’un remboursement intégral s’ils le préfèrent.

Cependant, la compagnie n’a pas encore communiqué de détails précis sur les modalités de réacheminement.

Manque de détails sur la durée du report

Aucune information supplémentaire n’a été fournie concernant la durée exacte de ce report. Les passagers sont donc dans l’attente de plus de précisions de la part d’Etihad Airways.

J’avais prévu de voyager le 7 novembre, et cette annulation m’a vraiment surprise. Je vais devoir m’adapter et choisir un autre vol, mais je suis rassurée de savoir qu’Etihad propose un remboursement complet si nécessaire. Lamia, 34 ans, consultante

En attendant, ils peuvent soit opter pour un itinéraire alternatif, soit demander un remboursement complet de leur billet.

Engagement d’Etihad Airways malgré le report

Malgré ce report, Etihad Airways réaffirme son engagement envers le marché algérien. La compagnie espère reprendre ses activités dès que possible, bien qu’aucune nouvelle date de lancement n’ait été annoncée.

Initialement prévue pour la fin de 2024, la liaison directe entre Abou Dhabi et Alger reste un projet majeur pour la compagnie.

En attendant, sur le site d’Etihad Airways, seules les options de voyage avec escale sont disponibles pour les passagers souhaitant effectuer la liaison entre Abou Dhabi et Alger.

Cela témoigne de la volonté de la compagnie de continuer à servir ses clients malgré les défis rencontrés.