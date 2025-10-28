Volkswagen Touareg Final Edition, un adieu émouvant à l’essence avant le grand saut vers l’électrique

Découvrez le Volkswagen Touareg Final Edition, ultime hommage à un SUV premium qui a marqué l’histoire de la marque allemande.

Entre luxe, confort et performances, cette édition limitée clôture un chapitre avant l’arrivée du futur Touareg électrique, symbole d’une révolution chez Volkswagen face à une concurrence déjà bien installée.

Le Volkswagen Touareg : un SUV premium qui a marqué son temps

Lancé au début des années 2000, le Volkswagen Touareg a su se distinguer et marquer l’histoire de la marque allemande.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par wandaloo.com (@wandaloocom)

Ce SUV premium a symbolisé une évolution stratégique pour Volkswagen, désireuse de s’imposer sur ce segment haut de gamme.

J’ai conduit trois générations de Touareg. Ce qui m’a toujours marqué, c’est son confort et la sensation de sécurité qu’il procure. Cette dernière édition, c’est un peu comme dire au revoir à une vieille connaissance.

Ghiles, 46 ans, passionné d’automobile

Il est rapidement devenu le fleuron de la gamme, incarnant luxe, confort et performances. Traversant les époques avec brio, le Touareg a su séduire par sa qualité et son raffinement.

Aujourd’hui, alors qu’il approche de sa retraite, il s’offre une dernière édition en série limitée, la « Final Edition », qui rend hommage à son héritage tout en proposant des finitions exclusives.

La Final Edition : une édition limitée aux finitions exclusives

La Final Edition se distingue par ses badges spécifiques, ornant l’habitacle et l’extérieur du véhicule.

Volkswagen’s original SUV is dead. Say goodbye to the iconic Touareg. Let its V-10 TDI, 747-towing legacy live on. pic.twitter.com/3ajBQUIW7j — Motor1 (@Motor1com) October 16, 2025



Elle offre un équipement généreux, avec des matériaux nobles pour l’intérieur, des systèmes de connectivité de pointe et une assistance à la conduite haut de gamme.

Côté motorisation, elle propose un choix entre un moteur hybride rechargeable et un V6 diesel de dernière génération, conjuguant puissance et respect de l’environnement. Cette édition limitée clôture en beauté le chapitre du Touareg, icône du SUV de luxe.

Le futur électrique du Touareg face à la concurrence

Le marché des SUV électriques haut de gamme est déjà bien établi, avec des modèles tels que le Volvo EX90, le Mercedes EQS SUV, le BMW iX ou encore le Polestar 3 (Volvo) qui ont fixé de nouveaux standards en matière de performance et de technologie. Dans ce contexte, le futur Touareg électrique devra se démarquer pour s’imposer.

La Final Edition : clôture d’un chapitre et avenir électrique de Volkswagen

La Final Edition marque la fin d’une ère pour le Touareg, tout en préparant le terrain pour son successeur entièrement électrique.

100 % Objectif électrique Volkswagen vise un positionnement fort sur le segment des véhicules premium 100% électriques.

Ce dernier incarne l’avenir de Volkswagen, qui vise à se positionner résolument sur le marché des véhicules 100% électriques premium.