Volotea dévoile ses plans pour Marseille-Algérie en 2026, avec des horaires et tarifs qui vont vous surprendre

La compagnie aérienne Volotea renforce sa présence en Algérie avec l’ouverture d’une nouvelle liaison entre Marseille et Alger.

Cette expansion, qui intervient après le retrait de Vueling des vols directs entre la France et l’Algérie, permet à Volotea de desservir cinq villes algériennes au départ de l’aéroport Marseille-Provence.

Volotea, une expansion surprenante en Algérie !

La compagnie aérienne Volotea a surpris avec son expansion rapide en Algérie. Le 29 mars 2026, elle a inauguré une nouvelle liaison entre Marseille et Alger, renforçant ainsi sa présence dans le pays.

Désormais, cinq villes algériennes sont desservies depuis l’aéroport Marseille-Provence. Pour l’année 2026, Volotea prévoit de proposer 447 000 sièges, avec des billets à partir de 52 euros.

Cette expansion s’accompagne de l’ajout d’un quatrième avion à la base de Marseille-Provence et du recrutement de 30 employés supplémentaires.

Ces développements témoignent de l’ambition de Volotea de renforcer sa position sur le marché algérien.

Horaires et tarifs de Volotea pour la liaison Marseille-Algérie

La ligne Marseille-Alger est opérationnelle toute l’année avec une fréquence allant jusqu’à 12 vols par semaine en été et 14 vols hebdomadaires en hiver.

Les tarifs des billets fluctuent selon les périodes de voyage, s’échelonnant de 52 euros en mai à 179 euros en août.

Pour l’année 2026, Volotea prévoit d’offrir 176 000 sièges sur cette seule liaison, témoignant ainsi de son engagement à fournir un service régulier et abordable entre ces deux destinations populaires.

Volotea face à la concurrence sur la liaison Marseille-Algérie

Sur la liaison Marseille-Algérie, Volotea fait face à une concurrence sérieuse avec Transavia et Air Algérie.

Chacune de ces compagnies offre des services variés en termes de fréquence et d’options incluses. Récemment, Air Algérie a renforcé sa flotte avec une commande de dix Boeing 737 MAX-8, tandis que Transavia a inauguré une nouvelle ligne entre Marseille et Oran.

Malgré cette concurrence accrue, Volotea continue de se démarquer par ses tarifs compétitifs et sa fréquence de vols. Cependant, les voyageurs doivent s’attendre à une augmentation des tarifs pour l’été 2026, due à la hausse du prix du kérosène.