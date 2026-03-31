Volotea ouvre les portes du ciel avec une nouvelle liaison régulière entre la France et l’Algérie

La compagnie aérienne espagnole Volotea renforce sa présence en Algérie avec l’inauguration d’une nouvelle liaison entre Marseille et Alger.

Cette route, qui s’ajoute à l’offre existante, augmente les capacités pour les voyageurs entre les deux pays et répond à une demande croissante, notamment parmi les voyageurs franco-algériens et les voyageurs d’affaires.

Volotea, un pont aérien entre la France et l’Algérie

La compagnie aérienne espagnole Volotea continue d’étendre son réseau de vols entre la France et l’Algérie.

Le 29 mars 2026, elle a inauguré une nouvelle liaison entre Marseille et Alger, renforçant ainsi son offre existante et augmentant les capacités pour les voyageurs entre les deux pays.



Cette nouvelle route s’ajoute aux liaisons déjà établies par la compagnie, faisant de Marseille un hub majeur pour ses opérations en France.

Le premier vol de cette nouvelle liaison a décollé de l’aéroport Marseille-Provence, marquant le début d’un service régulier qui devrait voir jusqu’à douze vols par semaine en période estivale.

Avec cette addition, Volotea dessert désormais cinq villes algériennes depuis Marseille, offrant une connectivité accrue et répondant à une demande croissante de la part des voyageurs franco-algériens et des voyageurs d’affaires.

Marseille-Alger, une ligne stratégique pour Volotea ?

La mise en service de la ligne Marseille-Alger a permis à Volotea d’augmenter le nombre d’appareils basés à Marseille à quatre.

Cette expansion renforce la position de Marseille comme l’un des principaux aéroports de la compagnie en France.

Avec cette nouvelle liaison, le nombre total de destinations desservies par Volotea au départ de Marseille s’élève désormais à 24.

En termes de fréquence, la liaison est proposée jusqu’à douze fois par semaine en période estivale et quatorze fois par semaine en hiver.

Cette flexibilité permet à Volotea de répondre efficacement à la demande croissante des voyageurs entre ces deux villes.

Quels impacts pour les voyageurs franco-algériens et les voyageurs d’affaires ?

Cette nouvelle ligne Marseille-Alger améliore considérablement la connectivité entre la France et l’Algérie, un atout majeur pour les voyageurs franco-algériens et les voyageurs d’affaires.

En effet, avec environ 176 000 sièges prévus sur cette liaison tout au long de l’année, Volotea répond à une demande croissante.

Depuis décembre 2021, la compagnie a transporté près de 1,9 million de passagers sur l’ensemble de ses lignes entre Marseille et l’Algérie, témoignant de l’importance de ces liaisons pour la communauté franco-algérienne et le monde des affaires.