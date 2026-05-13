Volotea ouvre une nouvelle route vers l’Algérie, une opportunité pour les voyageurs français

Découvrez la nouvelle opportunité de voyage entre la France et l’Algérie avec l’ouverture d’une liaison aérienne estivale inédite.

Cette initiative répond aux besoins croissants de la communauté franco-algérienne, offrant une solution pratique et économique pour les déplacements estivaux. Une collaboration stratégique qui promet de dynamiser les échanges entre Limoges et Oran.

Nouvelle route aérienne : une réponse à la demande locale

Volotea a récemment annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne entre Limoges-Bellegarde et Oran, répondant ainsi à une demande croissante de la communauté franco-algérienne de Limoges et de la Haute-Vienne.

Ce projet a vu le jour grâce à un partenariat entre le syndicat mixte de l’aéroport de Limoges-Bellegarde (SMALB) et Volotea, qui ont su identifier cette opportunité.



La suspension de la liaison Limoges-Barcelone a permis de réallouer les ressources nécessaires pour cette nouvelle route.

Cette initiative témoigne de l’engagement des acteurs locaux à répondre aux besoins de mobilité de la région.

Pourquoi choisir cette liaison estivale ?

La nouvelle liaison entre Limoges-Bellegarde et Oran sera opérationnelle du 29 juin au 2 septembre, exclusivement pendant l’été.

Avec un vol hebdomadaire chaque mercredi à 10 h 50, ce créneau horaire en fin de matinée est idéal pour faciliter les correspondances et l’accès à l’aéroport pour les voyageurs de la région Nouvelle-Aquitaine.

Les réservations ouvriront le 13 mai 2026, avec un tarif attractif de 60 euros pour un aller simple. Cette offre est conçue pour répondre aux besoins des familles et des voyageurs réguliers entre la France et l’Algérie, rendant les déplacements estivaux plus accessibles.

Une opportunité pour les voyageurs familiaux

Cette nouvelle liaison aérienne cible principalement les familles et les voyageurs réguliers entre la France et l’Algérie, offrant une solution pratique et économique pour leurs déplacements estivaux.

La ligne Paris-Limoges, essentielle pour l’aéroport, a joué un rôle clé en renforçant la confiance entre le SMALB et Volotea, facilitant ainsi le développement de cette nouvelle route.

Grâce à cette collaboration solide, les voyageurs peuvent désormais profiter d’une connexion directe entre Limoges et Oran, répondant aux attentes de la communauté franco-algérienne. Cette initiative renforce les liens culturels et économiques entre les deux pays.