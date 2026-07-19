Volotea ouvre une route vers l’Algérie à 29 €, une aubaine pour les voyageurs cet hiver

Volotea, la compagnie aérienne espagnole, intensifie sa présence sur le marché algérien avec l’annonce de nouvelles liaisons directes.

Dès novembre 2026, des vols relieront Murcie et Valence à Alger, renforçant ainsi les échanges touristiques et économiques entre l’Espagne et l’Algérie. Les billets seront disponibles dès juillet 2025.

Volotea étend son réseau vers l’Algérie

Volotea, la compagnie aérienne espagnole, continue d’élargir son réseau en Algérie avec l’annonce d’une nouvelle liaison directe entre Murcie et Alger.

Cette ligne, qui sera inaugurée le 28 novembre 2026, opérera deux fois par semaine, les mardis et samedis. Les billets seront disponibles dès le 17 juillet au tarif attractif de 29 euros pour un aller simple.

New Route:

Volotea

Murcia – Algier 2 wkly Flights start 28. November 2026 (as of now Winter seasonal) — E Francesco (@EFrancesco12) July 17, 2026



Cette nouvelle connexion marque une première pour la région de Murcie, établissant un lien direct avec l’Algérie et le continent africain.

Volotea renforce ainsi sa présence sur le marché méditerranéen, créant de nouvelles opportunités économiques et touristiques.

Pourquoi choisir Volotea pour vos voyages vers l’Algérie ?

Volotea se distingue par sa stratégie d’expansion entre l’Espagne et l’Algérie, renforçant les échanges touristiques et économiques entre les deux pays.

La compagnie prévoit de lancer une liaison directe entre Valence et Alger, avec un premier vol programmé le 28 novembre 2026. Cette nouvelle ligne sera exploitée trois fois par semaine en décembre 2026.

À partir de mars 2027, la fréquence passera à deux vols hebdomadaires, jusqu’en octobre 2027. Cette initiative témoigne de l’engagement de Volotea à améliorer la connectivité internationale, offrant aux voyageurs une option pratique et économique pour découvrir l’Algérie.

Une nouvelle ère pour l’aéroport de Murcie

L’expansion de Volotea à l’aéroport de Murcie marque un tournant significatif avec l’ajout de nouvelles liaisons vers Venise et Lille.

La compagnie prévoit de desservir sept destinations dans quatre pays, renforçant ainsi la connectivité internationale de la région.

En outre, la liaison vers Bilbao sera intensifiée avec deux vols hebdomadaires durant l’hiver 2026-2027. Volotea s’engage à développer davantage la connectivité de Murcie, s’appuyant sur son expérience sur le marché franco-algérien.

Cette stratégie vise à dynamiser les échanges économiques et touristiques, tout en offrant aux voyageurs de nouvelles opportunités de découverte.