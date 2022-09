Vols France – Algérie : ASL Airlines baisse les prix ? Voici les nouveaux tarifs !

Les fidèles du transporteur aérien ASL Airlines pourront profiter de vols à prix réduit pour ce début de la rentrée de septembre. Le transporteur aérien français, dans un communiqué, a annoncé des offres alléchantes à ses clients. L’Algérie fait partie de ces destinations dont le prix du billet va connaître une baisse exceptionnelle.

Une offre exceptionnelle à ne pas rater

Le billet aller simple France-Algérie est proposé pour 69 euros contre un prix normal de 100 à 120 euros. Le passager devra toutefois débourser des frais de bagages supplémentaires, qui ne font pas partie de l’offre. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont de la famille au pays ou pour ceux qui souhaitent continuer leurs vacances en Algérie.

Comme à l’accoutumé, le mois de septembre est une basse saison et de nombreuses promotions sont offertes. Cette offre est toutefois soumise à certaines conditions, les réservations doivent se faire avant le 2 Octobre 2022, la promotion ne concerne également que les vols entre le 19 septembre et 10 octobre prochain.

Des offres promotionnelles jusqu’en novembre

Son nouveau programme vise à atteindre les vacanciers retardataires qui voudraient visiter le pays et profiter des derniers rayons de soleil. Mais également les étudiants qui doivent faire face à la rentrée scolaire et universitaire de 2022.

Une remise de 15% a été spécialement prévue pour ces derniers pour les vols à tarif Flex et tarif standard. Et ce, à condition que l’aller se fasse entre le 1er septembre et le 29 octobre 2022. La compagnie prévoit également plusieurs offres promotionnelles qui vont s’étaler jusqu’en novembre, avant la reprise de la haute saison.

Elle va proposer des offres à 90 euros en aller simple pour les vols dont le départ est à Lille, Paris ou Lyon et à destination d’Alger. Une offre exclusive à ne pas rater pour finir l’année en beauté.