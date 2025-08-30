Vols France-Algérie : perturbations majeures à prévoir, découvrez la date clé de 2025

Préparez-vous à des perturbations majeures sur les vols entre la France et l’Algérie. Un événement clé se profile à l’horizon, qui pourrait bouleverser vos plans de voyage. Que vous soyez un voyageur régulier ou que vous planifiez une escapade occasionnelle, cette information est cruciale pour vous. Restez avec nous pour découvrir ce qui se trame dans le monde du transport aérien franco-algérien et comment cela pourrait affecter vos déplacements futurs.

Dans cet article, nous allons lever le voile sur la date clé de 2025 qui promet d’être un tournant décisif.

Grève des contrôleurs aériens le 18 septembre : le SNCTA annonce ses revendications

Le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), qui représente environ 60% de la profession, a annoncé une grève pour le jeudi 18 septembre 2025. Cette action débutera dès le matin et se prolongera jusqu’à la fin du service nocturne du lendemain.

Les principales revendications du syndicat sont l’ajustement intégral des salaires à l’inflation pour l’année 2024 et une réforme en profondeur de la gouvernance, critiquant une relation employeur-contrôleurs empreinte de défiance, des pratiques jugées punitives et des méthodes managériales qualifiées de dégradantes.

Impact des grèves précédentes sur le trafic aérien

Il est important de rappeler que cette grève n’est pas la première à perturber le trafic aérien. En juillet 2025, une mobilisation similaire avait conduit à l’annulation d’environ 3000 vols, impactant fortement les compagnies aériennes.

Le coût financier de ces perturbations avait été estimé à 120 millions d’euros, dont 47 millions liés aux retards et 73 millions dus aux annulations. Ces chiffres illustrent l’ampleur des conséquences économiques qu’une telle grève peut engendrer, soulignant ainsi l’importance des revendications portées par le SNCTA.

Perturbations potentielles des vols entre la France et l’Algérie

La grève du 18 septembre pourrait perturber considérablement le trafic aérien, notamment les liaisons entre la France et l’Algérie. Ces vols sont particulièrement vulnérables car ils empruntent les couloirs aériens gérés par les contrôleurs français.

Les aéroports de Paris-Roissy Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac pourraient être touchés. À ce jour, ni les autorités de l’aviation civile ni les compagnies aériennes n’ont communiqué sur les mesures envisagées pour cette journée de grève. L’impact de cette mobilisation pourrait donc être significatif pour les passagers voyageant entre les deux rives de la Méditerranée.