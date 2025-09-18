Vols France-Algérie : perturbations majeures attendues ce jeudi, voici les détails

Des perturbations majeures sont attendues ce jeudi sur les vols entre la France et l’Algérie. Un événement qui risque de bouleverser les plans de nombreux voyageurs. Que vous soyez un professionnel en déplacement ou un touriste en quête d’évasion, cette situation pourrait bien affecter votre programme.

Dans cet article, nous allons vous donner tous les détails nécessaires pour comprendre l’ampleur de ces perturbations et comment elles pourraient impacter votre voyage. Restez connectés pour obtenir des informations actualisées et précises, afin de mieux gérer cette situation imprévue.

Impact du mouvement social national du 18 septembre 2025 sur le trafic aérien

Un mouvement social d’ampleur nationale prévu pour le jeudi 18 septembre 2025 pourrait perturber considérablement le trafic aérien en France. Les voyageurs, notamment ceux à destination ou en provenance de l’Algérie, sont invités à faire preuve de vigilance.

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a émis un communiqué le mardi 16 septembre, mettant en garde contre les conséquences potentielles de ce conflit sur les opérations au sol et le contrôle aérien. Des retards sont à prévoir sur l’ensemble du territoire français, y compris sur les liaisons internationales.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du jeudi 18 septembre 2025. pic.twitter.com/3NelLDHcjy — Direction générale de l’aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) September 16, 2025

Conseils aux passagers voyageant vers l’Algérie

Face à ces perturbations potentielles, il est crucial pour les passagers se rendant en Algérie d’anticiper et de prendre des mesures préventives. Il est fortement recommandé de contacter directement leur compagnie aérienne pour obtenir des informations actualisées sur l’état de leur vol.

Les compagnies aériennes telles qu’Air Algérie, Air France, Transavia, ASL Airlines et Volotea communiquent régulièrement avec leurs clients via leurs sites web et services clients. De plus, une arrivée anticipée à l’aéroport est conseillée pour faire face à d’éventuels retards lors de l’enregistrement ou du passage aux contrôles de sécurité.

Aéroports les plus affectés par les perturbations

Les aéroports français desservant l’Algérie, notamment Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Marseille-Provence, Lyon-Saint-Exupéry et Toulouse-Blagnac, sont susceptibles d’être les plus touchés par ces perturbations.

Ces plateformes aéroportuaires, en raison de leur volume de trafic élevé et de leurs nombreuses liaisons avec l’Algérie, pourraient connaître des retards importants et des modifications d’horaires.

Toutefois, il est important de noter qu’à ce jour, aucune annulation massive de vols n’a été signalée par les autorités ou les compagnies aériennes. Les voyageurs sont donc invités à rester vigilants et à se préparer à des ajustements potentiels dans leurs plans de voyage le jeudi 18 septembre 2025.