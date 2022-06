Vols Paris – Alger, la compagnie low cost Transavia propose des billets moins chers!

Le 19 mai, le gouvernement avait annoncé le nouveau programme des vols. Mais dans l’espérance de pouvoir enfin lancer complètement les ventes, les prix sont pour l’instant à la merci des compagnies aériennes qui desservent l’Algérie.

Concurrence rude entre les compagnies low cost agissant depuis la France

Depuis que les compagnies opérant à partir de la France sont entrées sur le marché, la concurrence bat son plein. Et la bataille des prix est lancée, en ce qui concerne la destination pour l’Algérie. Les vols ont enfin repris, certes, mais les prix restent quand même considérables. Ce qui n’est pas du tout aux goûts des voyageurs, qui espéraient voir les prix baisser avec autant de concurrence.

D’ailleurs, les internautes commencent à jaser sur les réseaux sociaux. La flambée des prix qui s’observe ces derniers jours mécontente les voyageurs. Ils se posent des questions sur leur retour dans leur pays.

Pour @transaviaFR c'est simple 3 destinations, les mêmes dates. Paris – Djerba, Paris – Marrakech et Paris – Alger. Les résultats ne mentent pas, quelle est la justification d'un tel écart de prix? #AirAlgerie pic.twitter.com/3I3eOtZees — Moudj'⭐⭐ (@Moudj75) May 24, 2022

Mais dans l’attente de voir les ventes être lancées, touristes et nationaux s’attendent à des promotions au niveau des diverses compagnies. En effet, elles devraient user de différentes stratégies pour attirer le plus de clients.

Une stratégie déjà en marche chez Transavia

Les prix des vols en Algérie ne concernent désormais plus qu’Algérie Ferries et Air Algerie. Maintenant, les compagnies qui opèrent depuis la France donnent le ton. On cite parmi elles, la compagnie Transavia qui propose des prix moins chers que Air France.

Par le fait, la compagnie affiche des billets au prix de 549 € pour Paris-Alger et 188 € pour Paris-Djerba. Certes, ce prix est toujours élevé, mais en comparant avec la compagnie Air France, vous pouvez constater la différence de prix. Un écart de prix qui peut aller jusqu’à 200 €. Ce qui est tout de même très intéressant au moment de préparer son voyage si vous n’avez pas le choix!

Bon nombre des internautes affirment clairement leur agacement face à ces prix élevés. Même s’il faut se rappeler que la loi de l’offre et de la demande contrôle majoritairement le marché des vols.

C’est ainsi que plusieurs comparateurs de prix voient le jour, vis-à-vis de la Tunisie et du Maroc. À la date du 3 octobre, par exemple, une grande différence se dessine au niveau des prix. Entre autres, programmer un aller-retour entre la France et l’Algérie depuis Paris coûte 549 €. Lorsque, pour le même jour, il ne faut compter que 188 € pour un aller-retour de Paris à Djerba.

De ce fait, il est parfois plus intéressant pour certains algériens de passer par la Tunisie puis de traverser la frontière.