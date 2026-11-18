Transavia affiche des billets vers l’Algérie à partir de 50 euros au départ de Marseille. Le relevé des pages publiques de la compagnie, effectué le 18 novembre, montre que ce prix d’appel vaut pour un aller simple sans bagage en soute, qu’il diffère d’une page à l’autre du même site et qu’il ne porte pas sur les mêmes mois selon la ville de départ.

Sept villes françaises, sept aéroports algériens

Au relevé du 18 novembre, Oran est la destination algérienne la moins chère depuis Marseille, à 50 euros l’aller simple. Suivent Toulouse à 57 euros, Montpellier à 59, Lyon à 66, Nantes à 71 et Paris-Orly à 82.

Vers Alger, le plancher marseillais s’établit à 53 euros, devant Lyon et Toulouse à 66 et 67 euros, Nantes à 70, Montpellier à 75 et Paris-Orly à 80.

Les reprises de ces grilles n’en retiennent que six villes françaises. La compagnie en dessert en réalité sept : Strasbourg, dont la desserte d’Alger s’est étoffée cette année, complète la liste, avec Constantine à 63 euros et Alger à 81.

Côté algérien, le réseau couvre sept aéroports Alger, Oran, Constantine, Tlemcen, Béjaïa, Sétif et Annaba. Les prix d’appel de la compagnie y vont de 53 euros pour la capitale à 113 euros pour Annaba. Au départ de Lyon, l’Algérie capte 19 des 65 départs hebdomadaires programmés cet hiver.

Un même trajet, deux prix selon la page consultée

Le même jour, deux pages de transavia.com ne donnent pas le même tarif d’appel pour un trajet identique. Marseille-Oran s’affiche à 50 euros sur la fiche de destination d’Oran et à 55 euros dans le tableau récapitulatif de la fiche Algérie.

L’écart atteint 10 euros depuis Toulouse 57 euros d’un côté, 67 de l’autre six euros depuis Nantes, quatre depuis Montpellier. Sur Constantine, Paris-Orly ressort à 74 euros sur une page, 75 sur l’autre.

Deuxième écueil ces montants ne couvrent pas la même période. Les liens de réservation qui les portent renvoient vers des recherches datées, et celles-ci s’étalent de novembre 2026 à l’automne 2027.

Le tarif de 75 euros affiché au départ de Montpellier vers Alger ouvre une recherche sur septembre 2027. Celui de Strasbourg, sur août 2027, Lyon-Tlemcen à 59 euros pointe vers avril 2027.

Bagage en soute : de 12,99 à 140 euros

La mention légale des pages de destination est explicite : les montants affichés s’entendent toutes taxes comprises, au tarif basic, pour un aller simple au départ de France métropolitaine, hors frais de bagages en soute et services annexes. Un voyageur qui part avec une valise doit donc ajouter une ligne à son billet.

La grille publiée par la compagnie, relevée le 18 novembre, facture le bagage en soute acheté en ligne à partir de 12,99 euros pour 15 kilos, 16,99 euros pour 20 kilos, 18,99 euros pour 25 kilos et 29,99 euros pour 30 kilos, par trajet.

Au comptoir de l’aéroport, les mêmes franchises passent à 70, 80, 100 et 140 euros, et chaque kilo excédentaire est facturé au moins 15 euros. Pour un aller-retour Marseille-Oran avec 20 kilos enregistrés à la réservation, la facture minimale dépasse ainsi 130 euros.

Sources