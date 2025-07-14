Volvo, pionnier de la sécurité routière : l’innovation de la ceinture à 3 points propulsée par l’IA en 2025

Volvo, marque emblématique de l’industrie automobile, est reconnue pour son engagement indéfectible en faveur de la sécurité routière. Depuis l’invention de la ceinture de sécurité à trois points en 1959, l’entreprise suédoise n’a cessé d’innover pour protéger les usagers de la route. Aujourd’hui, en 2025, Volvo franchit une nouvelle étape avec l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses systèmes de sécurité.

Découvrez comment cette technologie révolutionnaire propulse la sécurité routière vers de nouveaux horizons.

Volvo : Pionnier de la sécurité avec la ceinture à 3 points

En 1959, Volvo a marqué un tournant dans l’histoire de la sécurité automobile en introduisant la ceinture à trois points. Aujourd’hui, le constructeur suédois continue d’innover avec une version intelligente de cette ceinture emblématique. Capable d’ajuster sa tension en temps réel en fonction du passager et des conditions de conduite, cette ceinture connectée illustre parfaitement l’engagement de Volvo à utiliser les technologies pour garantir la sécurité de tous les occupants du véhicule.

Cette innovation renforce la position de Volvo comme leader en matière de sécurité, démontrant que même un équipement aussi simple qu’une ceinture de sécurité peut être amélioré grâce à la technologie.

La ceinture intelligente : une révolution pour la sécurité routière

La nouvelle ceinture de Volvo repense le concept de tension, ajustant automatiquement la force exercée en cas de collision. Par exemple, lors d’un choc violent impliquant un adulte de grande taille, la tension sera élevée pour minimiser les risques de blessures à la tête. À l’inverse, pour un enfant ou un impact moins sévère, la tension sera modérée pour protéger les côtes.

Des capteurs situés à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule détectent instantanément la vitesse, la direction de l’impact, la posture et même l’anatomie du passager. Grâce aux mises à jour logicielles OTA, cette ceinture intelligente s’améliorera au fil du temps, offrant une sécurité active optimale.

Volvo EX60 : le premier SUV électrique équipé de la ceinture intelligente

En 2026, Volvo franchira une nouvelle étape dans l’innovation en matière de sécurité avec le lancement du SUV électrique EX60. Ce véhicule sera le premier à être équipé de la ceinture intelligente, qui utilise l’intelligence artificielle (IA) et l’électrification pour améliorer la sécurité active.

Cette ceinture adaptative est un exemple parfait de la manière dont Volvo reste à la pointe de la technologie, exploitant les capteurs, l’IA et l’électrification pour offrir une sécurité optimale. Grâce aux mises à jour logicielles OTA, cette ceinture continuera de s’améliorer avec le temps, renforçant encore la position de Volvo comme leader incontesté de la sécurité automobile.