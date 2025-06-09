Voyage à prix mini : GNV propose des trajets vers l’Algérie à seulement 91€, une aubaine pour la diaspora !

Vous rêvez de découvrir l’Algérie sans pour autant vider votre portefeuille ? GNV a la solution pour vous ! La compagnie aérienne propose désormais des vols à destination de ce pays maghrébin à un tarif défiant toute concurrence : seulement 91€. Une offre exceptionnelle qui ravira certainement la diaspora algérienne en quête de retrouvailles avec leurs racines, mais aussi tous les voyageurs en quête d’exotisme et de dépaysement.

Préparez vos valises, l’Algérie n’a jamais été aussi accessible ! Restez connectés pour en savoir plus sur cette offre inédite.

Grandi Navi Veloci lance une offre promotionnelle pour les traversées France-Algérie

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) annonce le lancement d’une offre spéciale, baptisée « GNV Days », pour les voyages entre la France et l’Algérie. Cette initiative, qui intervient à l’aube de la saison estivale, offre aux voyageurs une réduction pouvant atteindre 40% sur 8 000 billets.

Valable du 4 au 10 juin 2025, cette offre concerne les liaisons entre le port de Sète en Occitanie et les villes algériennes d’Alger et Béjaïa. Les tarifs promotionnels débutent à 91 € pour Béjaïa et 143 € pour Alger. GNV met en avant cette opportunité comme une chance pour la diaspora algérienne de renouer avec leurs racines sans se ruiner.

Des trajets économiques entre Sète et l’Algérie grâce à GNV

Les voyages concernés par cette offre promotionnelle de GNV relient le port de Sète aux villes algériennes d’Alger et Béjaïa. Les tarifs réduits débutent à 91 € pour un aller vers Béjaïa et 143 € pour Alger. Pour le retour, les prix sont respectivement fixés à 119 € et 146 €. Chaque traversée, d’une durée approximative de 20 heures, représente une solution économique pour les voyageurs algériens désireux de rejoindre leur pays natal.

Ces tarifs attractifs offrent une occasion inédite pour la communauté algérienne en France de visiter leur pays d’origine sans se ruiner.

Conditions de réservation et avantages supplémentaires

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, les voyageurs doivent réserver entre le 4 et le 10 juin 2025. Malgré la réduction de 40%, certains frais restent à la charge du client, notamment les repas à bord, les taxes portuaires et les frais environnementaux EU ETS. GNV facilite toutefois le paiement en proposant des échelonnements via Alma ou PayPal.

L’Algérie, avec sa richesse culturelle et historique mise en avant par GNV, attend ses visiteurs. Il est donc conseillé d’anticiper les réservations pour ne pas manquer cette opportunité unique de découvrir ou redécouvrir ce pays aux multiples facettes.