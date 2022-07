Voyage au Maroc : Ces conseils vous feront profiter plus et dépenser moins

Bordé au nord par la méditerranée et à l’ouest par l’océan atlantique, le Maroc est un pays de l’orient qui rappelle à lui seul toute la beauté de cette partie du globe. Doté de prestigieuses villes aux nombreuses mosquées soigneusement décorées et d’innombrables palais luxueux, le Maroc est une destination très convoitée grâce à son incroyable architecture. Malgré cette beauté et la diversité de son paysage, il vous est possible de visiter ce pays sans pour autant exploser votre budget. Découvrez dans cet article nos conseils pour passer un excellent séjour au Maroc avec un budget réduit.

Bon plan et conseils pour un voyage au Maroc pas cher

Bien que le Maroc dispose de nombreux sites touristiques, il est possible d’y passer un séjour inoubliable, même avec un budget réduit. Ainsi, quel que soit votre budget, vous pouvez bénéficier des vacances au Maroc pas chères et profiter pleinement de son énorme patrimoine architectural.

Passer un séjour au Maroc ou dans n’importe quel autre pays peut vous revenir beaucoup moins cher lorsque vous planifiez bien certains éléments comme la période. En effet, au cours des périodes où le niveau de demande augmente, les prix ont tendance à grimper parallèlement. Ces périodes comprennent évidemment les vacances scolaires et surtout les mois de juillet et d’août. Les prix ne sont pas les seuls avantages dont vous bénéficiez lorsque vous mettez de côté ces périodes, puisque vous éviteriez également la chaleur de l’été du Maroc.

Enfin, si vous réservez plusieurs services, il est conseillé d’être très flexible. Aussi bien pour les prestations que pour le billet d’avion, préférez les dates où les tarifs sont abordables et ne fixez pas une période à l’avance.

Astuces pour ne pas trop dépenser

D’abord, si vous comptez optimiser votre budget, pensez immédiatement à un voyage local et non au grand luxe. En général, le coût total d’un voyage est fonction du confort dans lequel vous souhaitez passer votre séjour. Avant de prendre départ, élaborez une liste de vos attentes et un budget prévisionnel qui prendra en compte :

le logement dans lequel vous comptez passer votre séjour : pour bénéficier des offres promotionnelles, surveillez les prix sur internet et faites une comparaison au fur et à mesure afin de faire un choix optimisé

le moyen de déplacement : prenez des habitudes locales en matière de moyen de déplacement au Maroc pour facilement vous fondre dans la masse. Préférez alors les moyens de transport en commun au taxi puisqu’il revient moins cher

la nourriture : pour mieux découvrir la gastronomie et les produits du terroir marocain, rien de mieux que les gargotes situées dans les coins de rue. Bien que les restaurants proposent parfois les mêmes services et en plus de ça un confort, n’oubliez pas que l’objectif est d’économiser

l’itinéraire de visite : avant de prendre le départ, il est important de savoir où vous irez une fois à destination. Prévoir l’itinéraire de la visite vous permet de savoir dans quelle auberge vous installer pour ne pas trop dépenser dans le transport. De plus, toutes les régions du Maroc n’ont pas le même coût, les régions touristiques coût généralement plus cher.

Après une élaboration du budget, vous aurez une idée claire sur le coût total de votre voyage au Maroc. Mais attention, prévoyez toujours une bonne marge dans votre portefeuille pour éviter les mauvaises surprises.