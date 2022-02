Voyage au Royaume-Uni : désormais possible pour les algériens vaccinés

Récemment, le Royaume-Uni a pris la décision de supprimer quelques restrictions de voyages pour les vaccinés qui arrivent sur son territoire. Bonne nouvelle pour les Algériens, le certificat de vaccination délivré par l’Algérie sera prochainement valable au Royaume-Uni.

Les vaccins reconnues au Royaume-Uni

Les voyageurs algériens vaccinés pourront à compter du 11 février 2022 voyager au Royaume-Uni à condition de présenter un certificat de vaccination remis par les autorités dédiées. Notamment, c’est ce qu’a indiqué la compagnie aérienne Air Algérie.

Apprenant les nouvelles mises à jour sur les conditions d’entrée établies par les autorités au Royaume-Uni, la compagnie aérienne algérienne a communiqué sur les réseaux sociaux que les voyageurs qui entrent ou transitent par le Royaume-Uni doivent disposer d’un pass vaccinal.

Les vaccins reconnus au Royaume-Uni sont le Covaxine, Janssen, Moderna, Novavax, AstraZenica, Pfizer, Sinovax et Sinopharm Pékin.

Tous les voyageurs sont-ils concernés ?

Les passagers éligibles sont les citoyens britanniques et irlandais, les résidents du Royaume-Uni et ceux qui détiennent un Visa C, un Visa C affaire ou un Visa D remis par le consulat britannique. Les voyageurs algériens seront également ajoutés à cette liste.

D’une autre part, Air Algérie a indiqué que le test PCR ou antigénique n’est plus réclamé pour les Algériens vaccinés. Enfin, tous les voyeurs doivent remplir un formulaire de localisation des passagers et doivent être présentés à l’enregistrement et à l’immigration.