Voyage en Algérie : Les 10 choses à éviter absolument si vous êtes un touriste étranger

L’Algérie est connue pour ses monuments historiques, ses plages incroyables et sa gastronomie délicieuse. Les touristes étrangers visitent le pays chaque année pour explorer ce qu’il a à offrir.

Cependant, il y a certaines choses que les voyageurs doivent garder à l’esprit avant de visiter l’Algérie. Voici 10 choses à ne pas faire en tant que touriste étranger en Algérie.

1. Ne pas avoir un Visa d’entrée

Avant de visiter l’Algérie, tout touriste étranger doit obtenir un visa d’entrée. Ces visas peuvent être obtenus auprès des consulats algériens situés à l’étranger.

Toute personne qui tente de séjourner plus longtemps que la durée maximale autorisée par le visa sera expulsée du pays. De même, la résidence permanente en Algérie n’est pas autorisée pour les étrangers.

🛫🎒 | L’Algérie espère lancer son visa électronique en 2023 ! Une nouvelle étape pour faciliter l’entrée des voyageurs du monde entier sur le territoire 🏜️🌎 pic.twitter.com/7gMOi6TKLe — Algerian Corner ☪︎ (@AlgerianCorner) February 14, 2023

2. Ne pas voyager sans les bons documentations

Les touristes étrangers doivent apporter les documents appropriés lorsqu’ils entrent en Algérie. Outre le visa d’entrée, cela comprend des preuves d’assurance médicale et des documents prouvant que le voyageur a des fonds suffisants pour couvrir tous les frais de son voyage.

Sans cette documentation, un voyageur risque d’être empêché de se rendre en Algérie ou d’être refoulé s’il réussit à entrer dans le pays.

3. Ne pas photographier des sites militaires ou des bâtiments officiels

Il est extrêmement important de se rappeler que les touristes étrangers ne sont pas autorisés à prendre des photos de certains sites militaires ou bâtiments officiels en Algérie.

Il s’agit notamment des installations militaires, des postes de police, des ambassades et des consulats. La prise de photos de ces sites peut entraîner l’arrestation et des sanctions pénales.

4. Ne pas s’attendre à une liberté de parole totale

Bien que l’expression est généralement encouragée en Algérie, il existe toujours des limites à ce que les touristes étrangers peuvent dire publiquement. Les voyageurs devraient rester respectueux des traditions et des coutumes du lieu de leur visite et éviter d’exprimer ouvertement des opinions ou des critiques sur la politique locale ou internationale. En effet, cela peut entraîner des questions – ou même une arrestation.

5. Ne pas conduire en Algérie sans permis

En Algérie, les permis internationaux sont absolument nécessaires pour conduire. Si un touriste étranger décide de louer une voiture en Algérie, il doit disposer d’un permis valide dans son propre pays et être au moins âgé de 21 ans.

De plus, la conduite en Algérie est très différente de ce à quoi peuvent être habitués les voyageurs provenant d’autres pays. Ainsi, il est conseillé aux touristes étrangers de se familiariser avec les règles et les lois de la route locales avant de mettre le pied sur l’accélérateur.

6. Ne pas acheter de produits interdits

Certains produits, comme l’alcool et les armes à feu, sont interdits en Algérie et ne doivent pas être achetés ou transportés par des touristes étrangers. Si un voyageur est trouvé en possession d’une de ces marchandises, elle sera confisquée et le touriste sera passible de sanctions pénales.

7. Ne pas partager des informations personnelles

Les touristes étrangers devraient toujours garder leurs données personnelles en privé. Les voyageurs doivent éviter de fournir des informations telles que leur date de naissance, leur adresse email, leur numéro de téléphone et leurs informations financières à des inconnus en Algérie.

Par mesure de précaution supplémentaire, il est recommandé aux touristes étrangers de se munir d’une carte prépayée pour payer des achats et leurs services.

8. Ne pas marcher seul la nuit

Les zones urbaines d’Algérie ont tendance à être très sûres, mais les touristes étrangers devraient faire preuve de prudence et éviter de marcher seul la nuit. Les femmes voyageant seules devraient être particulièrement vigilantes, car elles peuvent être victimes de harcèlement et de discrimination.

Les touristes doivent toujours être accompagnés par des membres de la famille ou des amis locaux lorsqu’ils sortent le soir.

9. Ne pas accepter des invitations inattendues

Les Algériens sont connus pour leur hospitalité. Cependant, il est impératif que les touristes étrangers fassent preuve de prudence lorsqu’ils acceptent des invitations inattendues, notamment de personnes qu’ils ne connaissent pas.

Pour des raisons de sécurité, les étrangers devraient toujours vérifier auprès de personnes fiables (telles que des membres de leur famille ou des amis) avant d’accepter une invitation.

10. Ne pas se rassembler en public

Les touristes étrangers ne devraient pas se rassembler en public et attirer l’attention sur eux-mêmes. Les Algériens sont très tolérants envers les étrangers, mais ils peuvent être irrités s’ils sont confrontés à des groupes bruyants qui font trop de bruit et perturbent la tranquillité publique. Il est fortement recommandé aux touristes étrangers de respecter la culture locale et de rester discrets et respectueux.

Voyager en Algérie peut être une expérience enrichissante et divertissante. Cependant, les voyageurs étrangers doivent garder à l’esprit que l’Algérie possède sa propre culture et ses propres lois, et qu’il est donc important de respecter la population et le pays qu’ils visitent.

En suivant ces 10 conseils simples, les touristes étrangers peuvent profiter de leur voyage en toute sécurité et tranquillité.