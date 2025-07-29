Voyage en avion : l’interdiction des liquides de plus de 100 ml bientôt levée, ce que vous devez savoir

Depuis 2006, les voyageurs aériens ont dû se conformer à une règle stricte : l’interdiction de transporter des liquides de plus de 100 ml dans leurs bagages à main. Cette mesure, mise en place pour des raisons de sécurité, pourrait bientôt être levée. Quels sont les enjeux de cette possible évolution ? Comment cela va-t-il impacter votre expérience de voyage ?

Cet article vous apporte toutes les réponses et vous guide à travers les changements à venir. Restez informé et préparez-vous à naviguer dans ce nouveau paysage du voyage aérien.

Le parcours de la règle des 100 ml pour les liquides dans les bagages à main

Depuis 2006, les voyageurs aériens sont familiers avec la règle des 100 ml qui limite la quantité de liquide transportable dans les bagages à main. Cette mesure a été mise en place suite aux tentatives d’attentats à l’explosif liquide cette même année. Cependant, l’évolution technologique, notamment l’introduction des scanners CT capables de détecter des substances dangereuses dans des contenants plus grands, pourrait rendre cette réglementation obsolète.

Bien que cette technologie ait déjà prouvé son efficacité dans certains aéroports européens, son déploiement à grande échelle reste limité et la règle des 100 ml demeure en vigueur.

Les scanners CT : une technologie prometteuse pour la détection des substances dangereuses

La technologie des scanners CT (tomographie par ordinateur) offre une solution innovante pour détecter les substances dangereuses dans les bagages. Ces appareils, déjà en service dans certains aéroports européens comme Rome et Milan, permettent d’analyser de manière précise et détaillée le contenu des bagages, y compris les liquides contenus dans des récipients plus volumineux. Malgré des tests concluants, l’adoption de cette technologie à travers l’Union européenne est encore limitée.

La Commission européenne a confirmé son potentiel, mais souligne que des ajustements législatifs et administratifs sont nécessaires avant sa validation officielle. L’objectif est d’intégrer ces équipements dans tous les aéroports de l’UE d’ici 2026.

Amélioration de l’expérience des passagers et efficacité des contrôles de sécurité

L’utilisation des scanners CT pourrait transformer l’expérience des voyageurs en allégeant les restrictions sur le transport des liquides. Les passagers n’auraient plus à se soucier d’emballer leurs liquides dans des contenants de 100 ml, ce qui simplifierait considérablement les procédures de contrôle de sécurité et réduirait les files d’attente.

De plus, ces appareils permettent une analyse plus détaillée et rapide des bagages, améliorant ainsi l’efficacité des contrôles de sécurité. Cependant, pour un déploiement plus large de cette technologie, des ajustements législatifs et administratifs sont nécessaires. La Commission européenne travaille actuellement sur ces modifications, avec une mise en œuvre espérée pour 2026.