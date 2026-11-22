Depuis le 26 octobre, Air Algérie relie Alger à Shanghai trois fois par semaine, sa troisième ligne vers la Chine après Pékin et Canton.

Le visa reste exigé des voyageurs algériens, et le dossier passe d’abord par une validation en ligne. Les frais consulaires réduits appliqués depuis décembre 2023 ne sont annoncés que jusqu’au 31 décembre 2026.

Visa de tourisme : six pièces pour un premier séjour

Le visa L, celui du tourisme, se demande au centre de demande de visas chinois de Ben Aknoun, à Alger. Le passeport doit rester valable six mois, avec deux pages vierges, et quinze mois pour un visa à entrées multiples d’un an. Il faut aussi une photo couleur de 48 × 33 mm sur fond clair et le formulaire rempli en ligne, imprimé puis signé.

Au premier voyage, le centre réclame six documents : une invitation émise par un organisme touristique installé en Chine, une réservation d’hôtel réglée, le programme du séjour, une attestation de travail, un justificatif de ressources et un casier judiciaire.

Celui qui connaît déjà la Chine est dispensé de l’attestation de travail et du casier, mais joint la copie de son précédent visa. Un mineur ajoute son acte de naissance, la copie des passeports de ses parents et leur autorisation signée, certifiée par l’administration algérienne. L’un des parents fournit son relevé bancaire.

Visa d’affaires et dépôt : une validation en ligne avant le guichet

Le commerçant qui visite une foire ou un fournisseur relève du visa M. Pour un premier voyage, le centre exige une lettre d’invitation dite « TE », ou lettre de vérification, délivrée par une autorité compétente en Chine.

Les habitués présentent leur ancien visa avec le cachet d’entrée, l’invitation du partenaire ou du salon, la licence commerciale de l’entreprise chinoise signée et tamponnée, et leur programme. Le relevé bancaire n’est réclamé que sur demande.

La démarche se fait en deux temps, le demandeur crée un compte sur le portail du centre, remplit le formulaire et téléverse ses pièces ; seuls les visas des cinq dernières années comptent. Une fois le dossier validé, il reçoit un récépissé par courriel et dispose de 30 jours pour se présenter, sans rendez-vous. Les visas Q, S, X et Z imposent un entretien à l’ambassade. Le centre conseille de déposer un mois avant le départ.

6 800 DA au tarif actuel, valable jusqu’au 31 décembre

Pour un passeport algérien, le visa à une entrée coûte 2 100 DA, plus 4 700 DA de frais de service : 6 800 DA, passeport rendu le quatrième jour ouvrable. En express, retrait le troisième jour, l’addition atteint 12 300 DA. Le multi-entrées d’un an revient à 11 100 DA. Le centre n’accepte que les espèces.

Ces montants relèvent d’une réduction temporaire appliquée par l’ambassade de Chine à partir du 11 décembre 2023 et prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. La dispense d’empreintes digitales pour les séjours de moins de 180 jours expire à la même date. Aucun barème pour 2027 n’a été publié à ce stade.

Depuis le 15 septembre, le décret n° 841 du Conseil des affaires d’État permet d’interdire l’entrée en Chine, pour un à cinq ans, à l’étranger qui a produit de faux documents ou une fausse déclaration. L’auteur d’une invitation mensongère encourt jusqu’à 10 000 yuans d’amende, 50 000 pour une entreprise.

Sources