Voyage en train de l’Algérie à la Tunisie : Guide complet des procédures SNTF pour une expérience sans tracas

Voyager en train de l’Algérie à la Tunisie est une expérience unique, riche en paysages pittoresques et en découvertes culturelles. Cependant, pour profiter pleinement de ce voyage, il est essentiel de bien comprendre les procédures de la SNTF (Société Nationale des Transports Ferroviaires).

Ce guide complet vous fournira toutes les informations nécessaires pour un voyage sans tracas, depuis l’achat du billet jusqu’à l’arrivée à destination. Que vous soyez un habitué des voyages en train ou un novice dans ce domaine, ce guide vous aidera à naviguer avec aisance dans le système ferroviaire algéro-tunisien.

Formalités de voyage sur la ligne ferroviaire Algérie-Tunisie

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a détaillé les procédures à suivre pour voyager en toute sérénité sur la ligne internationale reliant l’Algérie à la Tunisie.

Parmi les documents indispensables, le voyageur doit disposer d’un passeport valide et d’une quittance de taxe spécifique au voyage international, obtenue auprès des guichets de gare autorisés. Ces formalités visent à garantir un trajet transfrontalier fluide et conforme aux réglementations en vigueur.

Réservation de billets et horaires de train

La réservation des billets pour ce trajet international peut être effectuée jusqu’à une semaine avant le départ dans les gares principales telles qu’Alger, Oran, Sétif, El Eulma, Constantine, Annaba et Souk Ahras.

Pour faciliter les transactions, un bureau de change est disponible à la gare de Souk Ahras. Le train circule trois fois par semaine dans chaque sens.

Au départ d’Annaba, les départs sont prévus les dimanches, mardis et jeudis à 9h00, avec une arrivée à Tunis à 18h27. Dans le sens inverse, le train quitte Tunis les lundis, mercredis et vendredis à 8h25 pour arriver à Annaba à 18h20.

Tarifs des billets et politique de bagages

Le coût d’un billet aller simple en première classe est de 1900 dinars algériens, tandis qu’en seconde classe, il est de 1640 dinars. Pour un aller-retour, les tarifs sont respectivement de 3485 et 3040 dinars.

Les enfants de moins de 4 ans voyagent sans frais, et ceux âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif du billet.

En ce qui concerne les bagages, chaque voyageur peut transporter jusqu’à 30 kg sans frais supplémentaires. Tout excédent est transporté en fourgon avec des frais additionnels. Un billet aller-retour est valide pendant trois mois. Il est impératif pour les détenteurs de ces billets de confirmer leur retour au plus tard sept jours avant la date prévue du voyage.