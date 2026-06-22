Voyage en train entre l’Algérie et la Tunisie : ce qu’il faut savoir sur les horaires et tarifs

Découvrez la ligne ferroviaire internationale reliant l’Algérie à la Tunisie, un trajet captivant qui traverse des paysages pittoresques et relie deux cultures riches.

Ce service, essentiel pour les échanges économiques et culturels, offre confort et commodité aux voyageurs tout en renforçant les liens entre ces deux nations voisines.

Horaires et gares : un voyage bien planifié

Les trains reliant Annaba à Tunis partent les dimanches, mardis et jeudis à 09h00, atteignant Tunis à 18h27.

Dans l’autre sens, les départs de Tunis ont lieu les lundis, mercredis et vendredis à 08h25, avec une arrivée à Annaba à 18h20. Le trajet dure environ 9 heures.

Les gares intermédiaires desservies incluent Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja. Il est crucial de vérifier les horaires avant le départ, car ceux-ci peuvent changer. Les formalités de passage de la frontière se font à Souk Ahras et Ghardimaou.

Tarifs et réductions : des options pour tous

Les billets pour la ligne Annaba-Tunis sont proposés en première et deuxième classe. Un aller simple en première classe coûte 1900 dinars algériens, tandis qu’en deuxième classe, il est à 1640 dinars.

Pour un aller-retour, comptez 3485 dinars en première classe et 3040 dinars en deuxième. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, et ceux de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50 %.

Les billets peuvent être achetés dans les gares d’Annaba, Souk Ahras, Alger, Oran, Constantine, Sétif et El Eulma. Il est conseillé de réserver à l’avance, surtout pour la première classe, afin de garantir une place.

Formalités de passage : attention aux contrôles !

Lors du passage de la frontière entre l’Algérie et la Tunisie, les voyageurs doivent se soumettre à des contrôles douaniers et de passeports.

À Souk Ahras, côté algérien, et à Ghardimaou, côté tunisien, les passagers doivent descendre du train pour effectuer ces formalités.

Il est essentiel de se préparer à ces contrôles pour éviter tout désagrément. Prévoyez suffisamment de temps pour ces procédures afin de garantir un voyage sans encombre.

Une bonne organisation est la clé pour profiter pleinement de cette liaison ferroviaire entre les deux pays.