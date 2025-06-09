Voyage en Turquie : nouvelle directive aérienne, ce qu’il faut absolument savoir !

Préparez-vous à embarquer pour la Turquie, mais avant de prendre votre vol, il est essentiel d’être au courant des dernières directives aériennes. En effet, les règles du jeu ont changé et il est crucial de s’y adapter pour voyager en toute sérénité. Cet article vous dévoilera tout ce que vous devez absolument savoir sur cette nouvelle directive aérienne turque. Que vous soyez un voyageur aguerri ou un novice de l’aviation, ces informations vous seront d’une grande utilité.

Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à décoller vers une expérience de voyage sans tracas.

La Turquie, une destination de choix pour les voyageurs algériens

La Turquie se hisse dans le trio de tête des destinations privilégiées par les Algériens, aux côtés de la Tunisie et de la France. Ces pays sont particulièrement prisés pour leur proximité, leur patrimoine culturel et historique riche, ainsi que pour leurs liens étroits avec l’Algérie. Quatre compagnies aériennes, à savoir Turkish Airlines, Air Algérie, Pegasus Airlines et AtlasGlobal, assurent des vols réguliers entre l’Algérie et la Turquie.

Cependant, les voyageurs doivent être conscients d’une nouvelle réglementation en vigueur en Turquie : se lever de son siège avant l’arrêt total de l’avion peut désormais entraîner des sanctions.

Nouvelle réglementation pour les passagers d’avions en Turquie

Depuis le début du mois de mai, une nouvelle règle est en vigueur dans les avions turcs. Les autorités ont décidé de sévir contre une pratique courante mais perturbatrice : se lever de son siège avant l’arrêt complet de l’appareil. Cette habitude, souvent adoptée par des passagers impatients de quitter l’avion, est désormais considérée comme un comportement perturbateur et peut entraîner des problèmes de sécurité.

Les contrevenants seront signalés comme « passagers perturbateurs » et pourraient être soumis à des amendes, dont le montant n’a pas été précisé. Il est donc recommandé aux voyageurs de rester assis jusqu’à ce que le panneau de la ceinture de sécurité s’éteigne.

Les dangers encourus par les passagers non-conformes

Le non-respect de cette règle peut entraîner des risques considérables pour la sécurité des passagers. En effet, un arrêt brusque de l’appareil peut provoquer la chute de ceux qui se sont levés prématurément. De plus, l’ouverture anticipée des compartiments à bagages peut causer la chute d’objets, potentiellement dangereux pour les autres passagers. Il est également crucial de garder les allées dégagées pour permettre une évacuation d’urgence en cas de besoin.

Ainsi, pour les voyageurs algériens se rendant en Turquie, il est vivement conseillé de rester assis jusqu’à l’immobilisation totale de l’avion afin d’éviter ces dangers et une possible amende.