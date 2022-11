Voyage et tourisme : liste des destinations les plus prisées par les algériens

Comme toute autre population du monde, la majorité des Algériens voyagent au moins une fois par an. Leur déplacement pourrait être purement touristique. Tandis que certains partent en voyage de noce, d’autres voyagent en famille pour les vacances ou pour les périodes de fêtes. Néanmoins, le peuple algérien ne va pas n’importe où. Certaines destinations attirent particulièrement leur attention.

Les destinations préférées des Algériens depuis toujours

En période estivale, les Algériens s’intéressent à 5 pays en particulier. Il s’agit des destinations les plus prisées par ceux-ci depuis toujours. Cette préférence s’explique sans doute par la proximité de ces endroits. Les déplacements ne sont, dans ce cas-là, pas trop onéreux.

Mais ce n’est pas tout, les Algériens privilégient ces destinations pour le paysage dont ils disposent. Leur histoire ainsi que leur culture sont aussi plus attrayantes que celles des autres pays.

Pour donner plus de détails, il s’agit de l’Egypte, de la Tunisie, du Maroc, de l’Espagne et de la Turquie. Unique et original à leur manière, chacun d’entre eux laissent des souvenirs indéniables aux Algériens qui s’y rendent.

Les nouveaux endroits phares des touristes algériens

La tendance a basculé depuis quelques années compte tenu de l’avènement de nouveaux sites touristiques.

La Tunisie et ses magnifiques plages restent toujours aussi prisées qu’auparavant vu la possibilité de s’y rendre en famille ou individuellement.Néanmoins, les Algériens s’intéressent également à d’autres endroits, dont principalement la Grèce et Dubaï.

Les touristes algériens ont actuellement un penchant assez prononcé pour la Grèce, qui présente un cadre hors pair. Elle est idéale pour un voyage à deux, en groupe ou individuel. Dubaï, pour sa part, est aussi l’un des endroits les plus convoités par les Algériens.

Avec ses infrastructures touristiques, des activités sans pareils et un festival du Shopping organisé tous les ans, ce pays fait effectivement l’objet de l’engouement de bon nombre d’Algériens voulant passer un séjour à l’étranger.