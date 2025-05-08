Voyage : le célèbre vlogueur aux 2M de followers s’envole pour l’Algérie, une destination surprenante

L’univers du voyage virtuel est en ébullition ! Le célèbre vlogueur, suivi par plus de deux millions d’adeptes, a annoncé sa prochaine destination : l’Algérie. Un choix surprenant qui suscite déjà la curiosité et l’excitation de sa communauté. L’Algérie, pays aux mille facettes, promet des découvertes inédites et des aventures palpitantes.

Préparez-vous à embarquer pour un voyage exceptionnel à travers les paysages époustouflants et la riche culture algérienne. Restez connectés pour ne rien manquer de cette nouvelle aventure qui s’annonce passionnante.

Le parcours impressionnant de Traveltomtom, le vlogueur globe-trotteur

Tom, plus connu sous le pseudonyme de Traveltomtom, est un vlogueur néerlandais qui a fait du voyage son mode de vie. Avec plus de 4.500 jours passés sur les routes du monde, il a exploré pas moins de 159 pays et compte à son actif plus de 12 ans de nomadisme. Son amour pour l’aventure et sa soif d’exploration lui ont permis de rassembler une communauté de plus de 2 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Ce globe-trotter insatiable, qui ne se considère pas comme un touriste mais plutôt comme un voyageur perpétuel, revient tout juste d’un séjour en Algérie, pays qu’il affectionne particulièrement.

Les découvertes marquantes de Tom lors de sa première visite en Algérie

En mai 2023, Tom a posé ses valises pour la première fois en Algérie, plus précisément à Alger, surnommée « la Blanche ». Il a été séduit par l’hospitalité algérienne et a eu l’occasion de découvrir la richesse de la gastronomie locale, entre plats traditionnels et street food. Il a également visité des lieux emblématiques de la capitale, tels que la Grande Poste d’Alger.

Lors de ce voyage, il a choisi de séjourner à l’Hôtel de la Poste, un établissement simple mais chaleureux situé en plein cœur de la ville. Cette première expérience algérienne a laissé une empreinte indélébile sur le vlogueur, qui n’a pas hésité à partager son enthousiasme avec sa communauté de followers.

Le retour de Tom en Algérie et son séjour à l’Hôtel de la Poste

Deux ans après sa première visite, Tom est de nouveau en Algérie, un pays qu’il décrit comme une « seconde maison ». Dans sa dernière vidéo TikTok, il partage avec enthousiasme son séjour à l’Hôtel de la Poste, situé au cœur d’Alger. Depuis sa chambre, il bénéficie d’une vue imprenable sur la mer, ajoutant à l’attrait de cet établissement déjà idéalement situé à proximité des principaux sites touristiques de la ville.

Les commentaires sous sa vidéo témoignent de l’accueil chaleureux que lui réservent les locaux. Des messages tels que « Bienvenue, vous êtes chez vous ! » ou « Quel plaisir de vous savoir de retour » illustrent parfaitement l’affection que lui portent les Algériens.