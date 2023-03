Voyage : quels sont les articles à ne pas mettre dans un bagage enregistré ?

Vous préparez vos valises pour votre prochain voyage ? Avant de vous lancer dans le remplissage de votre bagage enregistré, il est essentiel de connaître les articles interdits ou déconseillés. En effet, certaines consignes de sécurité sont à respecter pour voyager en toute sérénité. Découvrez donc notre liste des 5 articles à ne pas mettre dans un sac enregistré !

1. Les batteries au lithium et les appareils électroniques

Les risques liés aux batteries au lithium

Les batteries au lithium sont réputées pour leurs risques d’incendie et d’explosion. En effet, elles peuvent surchauffer et provoquer des incidents graves. Pour cette raison, il est important de respecter certaines règles lors du transport de ce type de matériel.

Les USA ont officiellement interdit les batteries Lithium-Ion dans les bagages en soute, faites attention à les laisser dans votre bagage cabine si vous voyagez 🛫 https://t.co/uJq5dSP4BV #photographie #voyage pic.twitter.com/1TtS3xpxIn — Jérémie Le Guen (@leziwok) March 2, 2019

Les appareils électroniques concernés

De nombreux appareils électroniques sont dotés de batteries au lithium, comme les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, appareils photos, etc. Ils doivent donc être transportés avec précaution. La plupart des compagnies aériennes recommandent de les garder dans votre bagage à main, afin de pouvoir les surveiller en cas de problème.

2. Les objets tranchants et les armes

Les objets tranchants

Les couteaux, ciseaux, lames de rasoir, etc., sont considérés comme des objets tranchants pouvant représenter un danger pour la sécurité. Afin d’éviter tout incident, il est préférable de les placer dans votre bagage enregistré et non dans votre sac à main. Toutefois, il peut être judicieux de vérifier auprès de votre compagnie aérienne si certains objets tranchants sont autorisés ou non dans vos bagages.

Les armes

Il va sans dire que les armes à feu, armes blanches et autres objets dangereux sont strictement interdits dans les bagages à main. Si vous devez voyager avec une arme (pour des raisons professionnelles par exemple), renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne sur les conditions de transport et les démarches à suivre.

3. Les substances explosives et inflammables

Les articles explosifs

Les feux d’artifice, pétards, cartouches de gaz, etc., sont considérés comme des articles explosifs et sont donc interdits dans les bagages enregistrés. Ces objets représentent un risque majeur pour la sécurité du vol et ne doivent en aucun cas être transportés.

Les substances inflammables

Les liquides inflammables tels que l’essence, le white-spirit, l’alcool à brûler, etc., ainsi que les briquets et allumettes, sont également à proscrire de vos valises. Ces produits peuvent provoquer des incendies en soute et mettre en danger la sécurité de l’avion.

Pourra-t-on bientôt voyager avec des produits d’un litre dans son bagage cabine?: Jusqu’à présent, il est toujours interdit de voyager en avion avec des liquides de plus de 100 ml dans son bagage à main. Mais les choses pourraient bientôt changer. https://t.co/srMW5h0BBC — Metro Belgique (@metrobelgique) December 3, 2022

4. Les produits chimiques et toxiques

Les produits chimiques et toxiques, tels que les pesticides, décapants, solvants, etc., sont également interdits dans les bagages enregistrés en raison des risques qu’ils présentent pour la santé et la sécurité. Assurez-vous de ne pas emporter ce type de produit avec vous lors de votre voyage.

5. Les objets fragiles et de valeur

Enfin, il est fortement déconseillé de placer des objets fragiles ou de grande valeur dans votre valise enregistrée. En effet, les bagages en soute subissent souvent de nombreux chocs et manipulations brutales pouvant endommager vos affaires. Privilégiez plutôt le transport de ces objets dans votre bagage à main, où ils seront plus en sécurité.

Appareils électroniques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.).

Bijoux et montres.

Documents importants (passeports, titres de propriété, etc.).

Médicaments sur ordonnance.

Objets d'art et souvenirs fragiles.

Pour conclure, il est essentiel de connaître et respecter les consignes de sécurité relatives au contenu de votre bagage enregistré. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre compagnie aérienne si vous avez un doute concernant un article. Pensez également à bien vérifier les dimensions et le poids de votre valise avant de partir, afin d’éviter des frais supplémentaires ou un refus lors de l’enregistrement.