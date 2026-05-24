Voyage vers l’Algérie à prix doux depuis Sète, une opportunité à saisir pour les aventuriers

Découvrez l’offre exceptionnelle de GNV : des réductions allant jusqu’à 40 % sur les traversées entre la France et l’Algérie.

Profitez de tarifs attractifs et d’une flexibilité de réservation inédite pour voyager confortablement à bord des navires GNV. Réservez dès maintenant pour des voyages jusqu’en décembre 2026.

Profitez des réductions exceptionnelles de GNV

La compagnie maritime italienne GNV lance une offre spéciale sur ses traversées entre la France et l’Algérie, avec des réductions pouvant atteindre 40 % au départ de Sète.

Cette opération, baptisée GNV Days, se déroule du 22 mai au 2 juin 2026. Durant cette période, les voyageurs peuvent réserver des billets à prix réduit pour des voyages jusqu’en décembre 2026.

La réduction maximale de 40 % s’applique sur le prix total du billet, hors taxes et repas. Cette offre permet aux passagers de bénéficier de tarifs avantageux pour découvrir l’Algérie tout en profitant d’une traversée confortable.

Des tarifs attractifs pour les lignes Sète-Béjaïa et Sète-Alger

Les aventuriers souhaitant explorer l’Algérie peuvent profiter des tarifs promotionnels de GNV sur les lignes Sète-Béjaïa et Sète-Alger.

Pour un aller simple, les prix commencent à 91 euros pour Sète-Béjaïa et 143 euros pour Sète-Alger, avec des retours respectivement à 119 euros et 146 euros. Chaque traversée dure environ 20 heures, offrant une expérience agréable à bord.

Avec une capacité de 6000 places, GNV assure une flexibilité de réservation, permettant une annulation gratuite jusqu’à 14 jours avant le départ.

De plus, grâce à son partenariat avec Scalapay, les paiements peuvent être effectués de manière simple et sécurisée, y compris en plusieurs fois.

Une traversée confortable et connectée

À bord des navires de GNV, les passagers bénéficient de services variés pour une traversée agréable.

Un restaurant et un self-service proposent des options culinaires diversifiées, tandis qu’une boutique permet de faire quelques emplettes.

Pour rester connecté, le Wi-Fi est disponible tout au long du voyage, assurant confort et divertissement.

Depuis le 1er janvier 2024, les billets incluent une composante « coûts UE ETS », issue de la directive européenne 2023/959.

Cette contribution, variable selon la ligne maritime, n’est pas éligible aux réductions ni aux remboursements. Les passagers en sont informés lors de la réservation.