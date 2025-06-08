Voyage vers l’Algérie : réductions exceptionnelles pour tous et demi-tarif pour les enfants, offre limitée !

Préparez-vous à découvrir l’Algérie comme jamais auparavant ! Profitez d’une offre exceptionnelle pour vous envoler vers ce pays aux mille et une merveilles. Des réductions inédites sont actuellement disponibles pour tous, avec un demi-tarif spécial pour les enfants. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps. Alors, n’hésitez plus et laissez-vous tenter par l’aventure algérienne. Que vous soyez un voyageur aguerri ou un novice en quête de nouvelles expériences, cette promotion est faite pour vous.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette opportunité unique de voyager à moindre coût vers l’Algérie.

Offres estivales 2025 de Baleària : jusqu’à 30% de réduction sur les traversées Espagne-Algérie

La compagnie maritime espagnole Baleària dévoile ses offres promotionnelles pour l’été 2025, avec des remises allant jusqu’à 30% sur les liaisons entre l’Espagne et l’Algérie. Pour en bénéficier, il faut réserver avant le 15 juin et opter pour un billet aller-retour. Ces promotions ne sont pas cumulables avec d’autres offres.

Deux codes promotionnels sont disponibles : ALGERIE30 offre une réduction de 30% pour les voyages prévus entre le 6 juin et le 15 juillet 2025, tandis que ALGERIE20 permet de bénéficier de 20% de remise pour les séjours programmés entre le 6 juin et le 18 septembre 2025.

Avantages exclusifs pour les membres du Baleària Club et les familles

Les adhérents du Baleària Club profitent d’un privilège supplémentaire : une réduction de 25% sur les réservations en cabine. Cette offre est valable pour tous les trajets vers l’Algérie, notamment depuis Barcelone, entre le 6 juin et le 18 septembre 2025. Les familles ne sont pas en reste avec une offre spéciale pour les enfants : leurs billets sont à moitié prix.

Ces promotions, combinées aux remises déjà proposées, rendent les voyages en mer plus abordables et attrayants. Cependant, il est important de noter que ces offres ne peuvent être cumulées avec d’autres promotions et que les conditions générales de la compagnie s’appliquent.

Renforcement de la programmation de Baleària et ajout d’un nouveau ferry

Dans le cadre de son offre estivale 2025, Baleària intensifie ses liaisons vers l’Algérie avec cinq départs hebdomadaires, y compris une nouvelle ligne Oran-Barcelone chaque jeudi à partir du 19 juin. Pour améliorer davantage l’expérience des voyageurs, la compagnie a intégré à sa flotte le ferry Rosalind Franklin.

Ce navire moderne propose divers services pour le confort des passagers : un restaurant self-service, une cafétéria, un espace ludique pour les enfants, une salle de cinéma pour se divertir durant la traversée, une salle de prière et une boutique proposant des articles de voyage. Ces améliorations visent à rendre les voyages en mer plus agréables et attrayants.