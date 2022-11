Voyage et tourisme : Voici quelques astuces efficaces pour obtenir un surclassement en avion

Vous êtes quelqu’un d’aventurier qui a tendance à faire les choses à la dernière minute ? Eh bien, il vous est possible d’espérer un surclassement en avion. Mais pour ce faire, il y a quelques conseils qui vont certainement vous servir dans l’atteinte de votre objectif.

Arriver le plus tôt possible à l’aéroport

Il importe de vous souvenir que le nombre de places en classe affaires est très limité. De ce fait, il est vivement recommandé d’arriver très tôt à l’aéroport pour espérer être surclassé. Certes, cette technique ne marche pas à tous les coups, car vous n’êtes pas la seule personne qui veut prendre cet avion.

Par ailleurs, il faut aussi choisir le bon moment pour demander à être surclassé. Sachez, par exemple, que le premier vol de la journée compte moins de passagers qu’un itinéraire en milieu de matinée. Il se pourrait donc que vous bénéficiez d’une place de libre en cabine premium.

Montrer de la gentillesse et de la courtoisie

Faites la différence parmi les clients et soyez quelqu’un d’aimable mais surtout courtois avec le personnel. La carte de la gentillesse pourra vous ouvrir de nombreuses portes, dans ce cas précis elle pourrait vous rendre favorable pour un surclassement en avion.

En effet, l’avis du personnel peut peser lourd sur la balance. Une manière de vous montrer gentil est de proposer votre siège à d’autres personnes. C’est-à-dire qu’il est recommandé de se porter volontaire pour être transféré sur un autre vol. Il arrive que la récompense d’un tel geste soit un surclassement en classe affaires.

Présenter un argument de taille : la fidélité envers la compagnie aérienne

Généralement, les compagnies aériennes désignent au préalable les passagers à surclasser. Et ceux qui sont choisis sont les clients les plus fidèles et qui prennent souvent leur avion. Le but est de privilégier quelques personnes afin de faire la différence par rapport à leurs concurrents.

Dans le cas où l’agence que vous prenez souvent dispose d’un système de comptabilisation de miles, vous pourrez leur avancer cet argument afin d’être parmi les surclassés lors d’un vol de dernière minute.