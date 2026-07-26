Voyager avec 750 euros en poche : ce que les Algériens doivent savoir avant de partir à l’étranger

Découvrez la nouvelle allocation touristique de 750 euros mise en place par les banques algériennes, offrant aux citoyens un moyen pratique et sécurisé de gérer leurs dépenses à l’étranger.

Cette initiative, en vigueur depuis juillet 2026, facilite les paiements internationaux et les retraits d’espèces pour les voyageurs algériens.

Une nouvelle ère pour les voyageurs algériens : l’allocation touristique de 750 euros

Depuis le 20 juillet 2026, une allocation touristique de 750 euros est mise en place pour faciliter les voyages à l’étranger des citoyens algériens.

Les adultes bénéficient de cette somme, tandis que les jeunes de 12 à 19 ans reçoivent 300 euros, avec une limite de deux enfants par famille.

Les étudiants peuvent obtenir leur propre carte bancaire internationale, et ceux qui soutiennent financièrement leurs parents peuvent leur faire bénéficier de l’allocation.

Cette mesure vise à simplifier les déplacements et à offrir plus de flexibilité aux voyageurs algériens.

Utilisation de la carte bancaire internationale à l’étranger

Les détenteurs de la carte bancaire internationale peuvent effectuer des paiements dans divers commerces à l’étranger, tels que les hôtels, restaurants, et supermarchés.

Elle est également utile pour certains achats en ligne liés au voyage, comme la réservation d’hébergements ou l’achat de billets de transport. Cette carte offre une grande flexibilité pour gérer les dépenses quotidiennes lors des séjours à l’étranger.



En plus des paiements, la carte permet de retirer jusqu’à 750 euros en espèces, selon le solde disponible et les plafonds de retrait fixés par la banque du distributeur.

Il est crucial de conserver les coordonnées de la banque pour faire opposition en cas de perte, vol ou dysfonctionnement de la carte, garantissant ainsi une sécurité optimale durant le voyage.

Règles à respecter avant et après le voyage

Avant le départ, il est essentiel de présenter les justificatifs de voyage, tels que le passeport et le billet d’avion, pour que la carte soit alimentée sept jours avant le voyage.

Cette étape garantit que l’allocation touristique est prête à être utilisée à l’étranger. En cas d’annulation ou de retour anticipé, le montant de l’allocation doit être restitué dans les délais fixés par la banque pour conserver le droit à une future allocation.

Respecter ces règles assure un moyen de paiement pratique et sécurisé lors des séjours à l’étranger.

Les voyageurs doivent également garder les coordonnées de leur banque à portée de main pour faire opposition en cas de perte ou de vol de la carte.

Ces précautions permettent de profiter pleinement des avantages de l’allocation touristique tout en évitant les désagréments financiers.