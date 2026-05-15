Voyager cet été à Alger : des changements à prévoir pour vos bagages et contrôles

L’aéroport d’Alger se prépare à accueillir un afflux massif de voyageurs pour la saison estivale 2026.

Des mesures innovantes et des améliorations significatives sont mises en place pour optimiser l’expérience des passagers, garantir une fluidité sans précédent et assurer un confort accru tout au long de leur parcours.

Des scanners supplémentaires pour un passage fluide

L’aéroport d’Alger se prépare à accueillir un afflux important de voyageurs durant la saison estivale en installant des scanners supplémentaires.

Cette initiative vise à fluidifier le passage des voyageurs, notamment avec le retour massif de la diaspora algérienne.

L’ajout de ces équipements s’inscrit dans une stratégie d’adaptation continue, renforçant ainsi l’efficacité des contrôles de sécurité.

Parallèlement, les équipes opérationnelles seront renforcées et les services de sécurité mobilisés pour garantir une gestion optimale des flux.

Cette coordination est essentielle pour assurer un passage sans encombre et améliorer l’expérience des passagers.

Réduction des délais de remise des bagages

L’aéroport d’Alger a mis en place des stratégies innovantes pour réduire les délais de remise des bagages à moins de 19 minutes.

Grâce à la digitalisation et à l’installation de nouveaux équipements, le temps de traitement des bagages pourrait être réduit de 80 %.

Cette modernisation vise à limiter l’attente aux tapis de livraison, offrant ainsi une expérience plus fluide aux voyageurs.

En parallèle, l’automatisation accrue permet de minimiser les désagréments liés aux retards de restitution des valises.

Ces améliorations répondent à une demande croissante des passagers, surtout durant la période estivale où le volume de bagages augmente considérablement.

Des espaces dédiés aux enfants et un confort renforcé

Pour améliorer le confort des passagers, l’aéroport d’Alger a prévu des aménagements spécifiques, notamment des espaces dédiés aux enfants.

Ces zones offriront un environnement adapté aux familles, permettant de mieux gérer les temps d’attente, particulièrement durant la saison estivale où les voyageurs accompagnés d’enfants sont nombreux.

En plus de ces espaces, l’aéroport s’engage à optimiser l’ensemble du parcours passager, depuis l’entrée dans l’aérogare jusqu’à l’embarquement.

Ces mesures, basées sur l’expérience des saisons précédentes, seront pleinement opérationnelles dès le début du grand rush estival, garantissant ainsi une expérience de voyage améliorée.