Voyager en Algérie avec une carte VISA : ce que les nouveaux règlements changent pour vous

Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) dévoile sa nouvelle carte internationale « CPA VISA Classique (Change voyage) », spécialement conçue pour les Algériens voyageant à l’étranger.

Cette carte vise à simplifier l’utilisation du droit de change, tout en garantissant sécurité et modernité dans les transactions internationales.

Découvrez la nouvelle carte CPA VISA Classique

Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) innove avec le lancement de la carte internationale « CPA VISA Classique (Change voyage) », conçue pour simplifier l’utilisation du droit de change pour les Algériens voyageant à l’étranger.

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Cette carte permet des paiements et retraits à l’étranger via le réseau VISA, offrant ainsi une solution pratique et sécurisée.

Introduite dans le cadre des nouvelles règles du droit de change en Algérie, cette carte s’inscrit dans un effort de modernisation et de sécurisation des transactions en devises, répondant aux besoins des voyageurs tout en respectant la réglementation en vigueur.

Comment obtenir votre carte CPA VISA ?

Pour obtenir la carte CPA VISA Classique, il n’est pas nécessaire de maintenir un solde minimum sur le compte en devises.

Cependant, un compte en dinars avec un solde d’au moins 10.000 dinars est requis pour couvrir les frais annuels de la carte et les commissions associées. Ce montant garantit la gestion efficace des coûts liés à l’utilisation de la carte.

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Le compte en devises lié à la carte est exclusivement destiné aux transactions effectuées avec celle-ci.

De plus, la contre-valeur en dinars du droit de change doit être réglée par un instrument de paiement scriptural, assurant ainsi la traçabilité et la sécurité des opérations.

Modernisation et sécurité : un pas en avant !

La carte CPA VISA Classique garantit des opérations sécurisées et traçables, conformes aux normes internationales de paiement.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts du CPA pour moderniser ses services bancaires, en s’adaptant aux nouvelles dispositions du droit de change en Algérie. Elle offre aux voyageurs une solution fiable pour gérer leurs dépenses à l’étranger.

Les clients possédant déjà une carte internationale CPA VISA ou Mastercard peuvent être rassurés : ils continueront à bénéficier des services de change sans modification de leurs conditions actuelles, assurant ainsi une transition fluide vers ces nouvelles offres.