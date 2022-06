Voyager en Algérie : Obstacle du visa pour les étrangers

Actuellement, de nombreux touristes et étrangers souhaitant rejoindre l’Algérie se plaignent de la difficulté pour l’obtention d’un visa.

Effectivement, en plus des démarches et procédures administratives, la demande de visa auprès des consulats algériens de chaque pays nécessite plusieurs dossiers à fournir et peut s’étaler sur une durée de 15 jours. De plus, il n’est pas sûr que la demande aboutisse.

Malgré le fait que l’octroi du visa n’est pas déterminant dans le choix de la destination d’un voyage, il peut porter une énorme influence sur la décision finale.

En effet, plusieurs touristes témoignent changer leur destination à cause de la complexité des demandes de visa en Algérie, alors que dans certains pays, le visa s’obtient à l’aéroport de destination.

Le secteur du tourisme en Algérie souffre !

Le tourisme a été gravement touché par la pandémie de la COVID-19. Les interdictions de déplacement, le confinement et les quarantaines ont effectivement affaibli le secteur touristique. De nombreux pays à travers le monde tentent tant bien que mal de relancer ce secteur.

Cependant, certains pays, comme l’Algérie, n’arrivent point à réellement lancer ce secteur, et ce malgré leurs potentiels touristiques.

Certes, le gouvernement Algérien veut promouvoir le tourisme en Algérie, mais les modalités pour l’octroi d’un visa touristique constituent un obstacle majeur pour ce dernier.

Une défaillance pointée du doigt par les touristes étrangers

Au cours de la 4e édition du salon international du tourisme à Constantine, le 16 juin dernier, de nombreux touristes étrangers ont soulevé les problèmes relatifs à l’obtention d’un visa pour l’Algérie.

D’ailleurs, les agences de voyages dénoncent également ce problème comme étant un frein pour le développement du tourisme en Algérie.

Selon le Directeur Général de l’Egyptienne Internationale du Tourisme, Sheref El Sharkawy, les principales causes de la défaillance du secteur touristique algérien sont le manque d’expérience des agences en Algérie, la mauvaise qualité des services qui ne répondent point aux attentes des visiteurs ainsi que le refus d’octroyer un visa aux touristes étrangers et aux Égyptiens.

Effectivement pour lui, ce dernier est un blocage majeur pour le développement du tourisme en Algérie.

Un représentant de l’ambassade de la Tanzanie en Algérie a également souligné cet obstacle relatif au visa. Il affirme, en effet, que la majorité des étrangers qui obtiennent le visa algérien sont des étudiants. Obtenir un visa touristique pour l’Algérie est difficile.