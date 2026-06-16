Voyager en famille vers l’Algérie cet été pourrait coûter jusqu’à 3450 euros, une réalité qui interpelle

Les tarifs aériens entre la France et l’Algérie connaissent une flambée sans précédent pour l’été 2026, bouleversant les plans de nombreuses familles.

Face à cette hausse, des alternatives et stratégies émergent pour alléger le coût des voyages, tout en maintenant le lien précieux avec les proches.

Les tarifs aériens en hausse : un défi pour les vacances familiales

À l’approche de l’été 2026, les prix des billets d’avion entre la France et l’Algérie connaissent une flambée, perturbant les plans de nombreux vacanciers.

Plusieurs familles, confrontées à ces coûts élevés, ont dû revoir leurs projets estivaux. Djamel, habitant près de Lille, a renoncé à son voyage à Oran avec sa famille, le coût des billets atteignant 3450 euros pour cinq personnes.

Cette situation complique les retrouvailles familiales, notamment pour les enfants qui espéraient passer du temps avec leurs grands-parents.

Les tarifs des vols vers l’Algérie dépassent ceux d’autres destinations du Maghreb, accentuant le défi financier pour les familles.

Stratégies pour réduire les coûts de voyage

Pour alléger le budget voyage vers l’Algérie, les familles peuvent adopter plusieurs stratégies. Réserver les billets à l’avance, idéalement en novembre ou décembre, permet souvent de bénéficier de tarifs plus avantageux.

Éviter les périodes de forte demande, comme début juillet et les deux premières semaines d’août, est également conseillé.

Comparer les offres des compagnies aériennes telles qu’Air Algérie, Transavia, ASL Airlines et Volotea peut révéler des différences de prix significatives selon la ville de départ.

Envisager le ferry comme alternative peut être judicieux, surtout pour les familles avec beaucoup de bagages.

Cette option offre souvent un meilleur rapport coût-capacité de transport. En combinant ces approches, les familles peuvent espérer réduire l’impact financier de leur voyage estival vers l’Algérie.

Un rêve inaccessible pour certaines familles

Djamel, résidant près de Lille, a dû renoncer à son voyage en Algérie avec sa famille en raison d’un coût prohibitif de 3450 euros pour cinq personnes, sans compter les frais supplémentaires pour les bagages.

Ce voyage annuel était l’occasion de retrouver leurs proches, mais les tarifs élevés ont contraint de nombreuses familles à annuler leurs plans.

Les prix des billets varient considérablement selon la période, augmentant fortement pendant les vacances scolaires.

Cette hausse rend le voyage en Algérie inaccessible pour certaines familles, qui doivent revoir leurs projets et renoncer à des moments précieux avec leurs proches.