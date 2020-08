Pays aux mille facettes, l’Inde fait partie des meilleures destinations touristiques les plus prisées par les Occidentaux. La culture et les mœurs indiennes intéressent de très près les voyageurs en quête d’aventure et d’exotisme. Qu’est-ce qui attirent autant les occidentaux dans le pays du Taj Mahal et que retenir de son séjour en Inde ? Suivez le guide.

À la découverte de la culture indienne

Subdivisée en 7 territoires, l’Inde bénéficie d’une véritable richesse culturelle et linguistique, sachant que ses 28 États parlent sa propre langue. Depuis l’Égypte antique, elle fait partie des pays les plus visités au monde. Plus tard, les vestiges laissés par les Grecques et les Portugais révèlent un passé riche d’histoire. Comme son histoire remonte à l’ère de la néolithique, l’Inde fait partie des plus vieilles civilisations du monde. Ce lointain passé a laissé ses traces à travers les traditions et la culture qui, de nos jours, sont encore maintenues et s’exportent dans les quatre coins du monde.

Outre la verrerie d’art, la poterie ou encore la céramique, la tenture murale fait partie de ces vestiges hérités d’une histoire millénaire. Les plus beaux palais indiens sont ornés de ce type de tapisserie murale avec motifs et très colorée qui rappelle les paysages et les lieux les plus insolites du pays. La réputation de cet accessoire de décoration dans le monde n’est plus à démontrer, sachant qu’il a été exporté en Europe depuis l’antiquité. Des boutiques de tenture murale, on en voit partout en Inde, en occident et désormais sur Internet…

Les monuments à ne pas manquer

L’histoire de l’Inde a été marquée par de nombreux vestiges dont la plupart ont encore résisté au fil des siècles. Il serait inconcevable de ne pas visiter quelques-uns des temples religieux hindouiste ou bouddhiste lorsqu’on est de passage dans ce pays.

Le temple de Mahabodhi est un incontournable lorsqu’on se rend dans la partie Est de l’Inde. Riche en histoire, ce monument bouddhiste est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il y a également d’autres monuments intéressants à ne pas manquer tels que :

Le Temple d’Or ;

Les Temples de Khajuraho, Madhya Pradesh…

Le Monastère de Thikse ;

Le Qutub Minar ;

Les grottes de Maharashtra, d’Ellora, d’Ajanta, etc.

Bien que l’hindouisme soit la religion majoritaire en Inde à ce jour, les vestiges religieux du passé révèlent toutefois une autre facette. Les traces du passage des musulmans et des bouddhistes sont très visibles au niveau de l’architecture des vieux bâtiments religieux d’antan.

L’Inde est un pays multiculturel, les différents occupants de ce pays ont tous laissé leurs traces à travers des vestiges qui, pour la plupart, ont résisté à l’épreuve du temps.

Les soins et thérapies indiens

Au-delà de son passé riche en histoire, l’Inde est aussi considérée comme étant un pays du bien-être. Nombreux sont les voyageurs qui sont de passage dans ce pays pour une simple escale thérapeutique. En effet, les Indiens sont de très bons masseurs. Au fil des millénaires, ils ont acquis différentes techniques de massage utilisé aujourd’hui dans les plus grands centres de thérapie et de bien-être occidentaux.

Pour rappel, la médecine traditionnelle indienne date de quelques millénaires avant notre ère. Il s’agit notamment de l’ayuvérda. Cette thérapie est encore utilisée en Inde et commence petit à petit à s’exporter en occident.

Savez-vous également que le yoga est originaire d’Inde ? Bien qu’aujourd’hui il se pratique au niveau international, un petit retour aux sources ne peut qu’apporter que du bien pour ceux qui sont de passage en Inde.