Voyager en train entre l’Algérie et la Tunisie : une aventure à travers des paysages inoubliables

Découvrez la nouvelle liaison ferroviaire entre l’Algérie et la Tunisie, prévue pour l’été 2026. Offrant confort et praticité, ce service est idéal pour les familles souhaitant éviter les longues attentes aux frontières routières. Planifiez dès maintenant vos voyages estivaux avec des horaires adaptés et des tarifs attractifs.

Horaires et itinéraire : un voyage bien planifié

La SNTF a récemment annoncé les horaires des trains pour l’été 2026 entre l’Algérie et la Tunisie, facilitant ainsi la planification des voyages estivaux.

Les départs d’Annaba vers Tunis sont programmés chaque dimanche, mardi et jeudi à 9h00, avec une arrivée à 18h27. Le trajet inclut des arrêts à Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja.

Dans le sens inverse, les trains quittent Tunis chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h25, arrivant à Annaba à 18h26.

Ces horaires permettent aux voyageurs d’organiser efficacement leurs déplacements, en tenant compte des formalités frontalières.

Tarifs et avantages du voyage en train

Pour la liaison ferroviaire entre Annaba et Tunis, la SNTF propose des tarifs attractifs : un aller simple coûte 1 900 dinars en première classe et 1 640 dinars en deuxième classe.



Les billets aller-retour sont respectivement à 3 485 dinars et 3 040 dinars. Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, tandis que ceux âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50 %.

Voyager en train offre de nombreux avantages, notamment le confort et la stabilité des tarifs. C’est une alternative prisée pour éviter les longues attentes aux postes-frontières routiers, rendant le trajet plus agréable et sans stress lié à la conduite sur de longues distances.

Achetez vos billets dès maintenant !

Les billets pour le train entre l’Algérie et la Tunisie sont disponibles dans plusieurs gares, notamment à Annaba, Souk Ahras, Alger, Oran, Constantine, Sétif et El Eulma.

Cette large disponibilité permet aux voyageurs de se procurer leurs billets sans avoir à se déplacer jusqu’à Annaba, facilitant ainsi la préparation de leur voyage.

Il est fortement conseillé d’acheter vos billets à l’avance, surtout en période estivale où la demande est élevée.

En effet, de nombreuses familles algériennes choisissent la Tunisie pour leurs vacances, rendant cette liaison ferroviaire particulièrement populaire durant l’été.