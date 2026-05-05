Voyager en voiture vers l’Algérie devient plus accessible grâce à une baisse de tarifs inattendue

Baleària révolutionne l’exportation de véhicules entre l’Espagne et l’Algérie avec une réduction de 20 % sur le transport de voitures.

Cette offre, valable pour les départs de Valence vers Alger, Oran et Mostaganem, s’accompagne de conditions tarifaires avantageuses et d’une flexibilité de réservation inégalée.

Baleària met en place une réduction de 20 %

Baleària propose une réduction de 20 % sur le transport de voitures vers les ports algériens d’Alger, Oran et Mostaganem, au départ de Valence.

Cette initiative vise à faciliter l’exportation de véhicules en offrant des conditions tarifaires et logistiques adaptées, surtout durant les périodes de forte mobilité entre l’Espagne et l’Algérie.

Le transport d’une voiture est proposé avec un supplément à partir de 50 euros, selon les caractéristiques du véhicule et les conditions de réservation.

Les billets peuvent être modifiés jusqu’à 48 heures avant le départ, permettant ainsi une flexibilité appréciable pour les voyageurs.

Des traversées régulières entre l’Espagne et l’Algérie

Baleària assure jusqu’à cinq traversées hebdomadaires entre l’Espagne et l’Algérie, principalement depuis Valence, avec des départs également depuis Barcelone.

Les tarifs pour les passagers commencent à 173 euros au départ de Barcelone et à 183 euros pour la ligne Barcelone-Alger.

Ces prix concernent uniquement le billet passager, avec un coût supplémentaire pour le transport du véhicule.

Les conditions de réservation varient selon la période et la disponibilité. Une réduction de 20 % est appliquée, avec un supplément à partir de 50 euros pour les véhicules. Cette offre flexible permet d’adapter les voyages aux besoins des passagers.

Exporter votre véhicule n’a jamais été aussi simple !

Pour exporter un véhicule vers l’Algérie, il est essentiel de disposer d’un passeport valide, de la facture d’achat du véhicule et de la carte verte d’assurance.

Baleària propose un accompagnement personnalisé pour simplifier les démarches administratives et assurer une coordination efficace avec les autorités douanières, garantissant ainsi une transition en douceur.

En plus de la promotion sur l’export de voitures, Baleària offre diverses options sur ses lignes maritimes reliant l’Espagne à l’Algérie.

Ces liaisons, couvrant plusieurs ports, permettent le transport de passagers et de véhicules, offrant ainsi une solution complète pour les voyageurs.