Voyager entre l’Algérie et la France devient plus accessible avec des billets à partir de 23 000 dinars

Découvrez l’offre exceptionnelle d’Algérie Ferries sur la ligne Alger-Marseille, idéale pour anticiper vos voyages avant la haute saison estivale.

Profitez de tarifs attractifs pour les traversées des 19 et 21 mai 2026. Réservez dès maintenant pour bénéficier de cette promotion limitée et voyager en toute sérénité.

Une offre promotionnelle à ne pas manquer

Algérie Ferries propose une offre exceptionnelle sur la ligne Alger-Marseille, avec deux traversées programmées les 19 et 21 mai 2026.

Les départs sont fixés à 17 heures pour ces deux dates. Cette promotion exclusive est limitée à cette ligne spécifique, offrant des tarifs attractifs pour les passagers.

Les prix débutent à 23 020 dinars algériens pour les voyageurs sans véhicule, tandis que ceux accompagnés d’un véhicule bénéficient d’un tarif à partir de 57 020 dinars algériens.

Algérie Ferries encourage ses clients à profiter de cette opportunité unique, soulignant la disponibilité limitée des places.

Des dates stratégiques avant la haute saison

Choisir les 19 et 21 mai 2026 pour cette offre promotionnelle est une décision stratégique d’Algérie Ferries. Ces dates précèdent la haute saison estivale, période où la demande pour la ligne Alger-Marseille augmente considérablement.

En voyageant à cette période, les passagers peuvent éviter les foules estivales tout en bénéficiant de tarifs avantageux.

La ligne Alger-Marseille est cruciale pour Algérie Ferries, étant l’une des plus fréquentées. Cette promotion offre une opportunité précieuse pour les voyageurs de découvrir cette liaison à un coût réduit. Les places étant limitées, il est conseillé de réserver rapidement pour profiter de cette offre exclusive.

Réservez vite avant qu’il ne soit trop tard

Les places à ces tarifs promotionnels sont extrêmement limitées, et la demande est forte. Pour garantir votre voyage à ces prix avantageux, il est crucial de réserver sans tarder.

Algérie Ferries met en avant l’urgence de la situation, car une fois les places épuisées, il ne sera plus possible de bénéficier de ces tarifs réduits.

Pour effectuer une réservation, les passagers intéressés peuvent contacter Algérie Ferries via leur site internet ou en appelant directement leur service client. Ne manquez pas cette occasion unique de voyager à moindre coût sur la ligne Alger-Marseille.