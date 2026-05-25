Voyager léger avec Air Algérie pourrait vous coûter cher, attention aux nouvelles règles

Air Algérie a récemment mis en place de nouvelles consignes concernant les bagages cabine, visant à améliorer le confort et la sécurité des passagers.

Ces mesures incluent des restrictions sur le nombre et les dimensions des bagages, ainsi que des contrôles renforcés, notamment sur les vols entre la France et l’Algérie.

Nouvelle politique de bagages cabine chez Air Algérie

Air Algérie a récemment instauré une politique stricte limitant chaque passager à un seul bagage cabine.

Ce bagage ne doit pas excéder 10 kg et doit respecter des dimensions maximales de 55 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 20 cm de profondeur.

Cette mesure vise à améliorer le confort et la sécurité à bord, en réduisant l’encombrement dans les compartiments de rangement.

Les passagers doivent désormais regrouper leurs effets personnels, y compris les appareils électroniques, dans ce seul bagage.

Cette règle, qui s’applique notamment aux vols entre la France et l’Algérie, est renforcée par des contrôles plus stricts dans plusieurs aéroports.

Valise ou sac à dos : que choisir ?

Face à la nouvelle réglementation d’Air Algérie, les passagers doivent choisir entre une valise cabine à roulettes et un sac à dos, car transporter les deux simultanément est désormais interdit.

Pour faire le meilleur choix, il est essentiel de considérer ses besoins personnels. Par exemple, un sac à dos peut être plus pratique pour ceux qui ont besoin de garder les mains libres ou qui transportent des objets légers.

En revanche, une valise à roulettes peut être préférable pour ceux qui transportent des objets plus lourds ou fragiles, comme des ordinateurs portables ou des appareils médicaux.

Dans tous les cas, il est crucial de s’assurer que le bagage choisi respecte les dimensions et le poids autorisés pour éviter des frais supplémentaires.

Attention aux sanctions !

Le non-respect des nouvelles règles de bagages cabine chez Air Algérie peut entraîner des conséquences financières et logistiques pour les passagers.

Une amende de 180 euros est prévue pour ceux qui se présentent avec un bagage cabine et un sac à dos.

Dans certains cas, le bagage excédentaire peut être refusé à l’embarquement, obligeant le passager à le placer en soute.

Depuis 2026, des contrôles renforcés ont été mis en place, notamment sur les vols entre la France et l’Algérie.

Les agents vérifient rigoureusement le poids et les dimensions des bagages avant l’embarquement, soulignant l’importance de respecter ces consignes pour éviter des désagréments.