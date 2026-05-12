Voyager vers l’Algérie devient plus abordable grâce à une offre spéciale de Corsica Linea

Découvrez LineaFid, le programme de fidélité innovant de Corsica Linea, conçu pour récompenser les voyageurs réguliers entre la France et l’Algérie.

Inscription gratuite, accumulation de points et bons d’achat attractifs : une opportunité à ne pas manquer pour optimiser vos traversées maritimes avec Corsica Linea.

Découvrez le programme LineaFid de Corsica Linea

Corsica Linea a récemment introduit LineaFid, un programme de fidélité innovant pour les voyageurs entre la France et l’Algérie.

Ce programme, gratuit et ouvert à tous, permet aux passagers de cumuler des points à chaque réservation. L’inscription est simple et peut se faire en ligne, par téléphone lors de la réservation, ou en agence de voyage agréée.

Une fois inscrit, chaque traversée sur les lignes France-Algérie et France-Tunisie permet d’accumuler des points.

Atteindre 10 000 points donne droit à un bon d’achat de 80 euros, utilisable pour de futures traversées avec Corsica Linea.

Accumulez des points et profitez d’avantages exclusifs

Les passagers peuvent accumuler des points en fonction de la période de leur voyage. Entre le 1er septembre et le 30 juin, chaque euro dépensé rapporte 10 points, tandis que du 1er juillet au 31 août, un euro équivaut à 5 points. Les points sont automatiquement crédités après chaque traversée.

Les points ont une validité de deux ans, mais chaque nouvel achat prolonge cette durée de deux ans supplémentaires.

Une fois 10 000 points atteints, un bon d’achat de 80 euros est automatiquement attribué, à utiliser pour les futures traversées Corsica Linea.

Utilisez vos points pour des traversées inoubliables

Dès que vous atteignez 10 000 points, un bon d’achat de 80 euros est automatiquement crédité sur votre compte.

Ce bon est exclusivement destiné aux futures traversées avec Corsica Linea et ne peut être converti en espèces. Profitez-en pour planifier vos prochains voyages maritimes.

Le programme LineaFid s’applique aux lignes reliant Marseille à Alger, Béjaïa, et Skikda, ainsi que Sète à Béjaïa et Skikda.

Embarquez à bord du Danielle Casanova et d’autres navires pour découvrir ces destinations tout en bénéficiant de vos avantages fidélité.