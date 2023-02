Voyages à l’étranger – Voici les nouvelles directives de la douane concernant les médicaments

La douane en 2023 contrôle tous les types de médicaments transportés par les voyageurs à l’étranger et limite la quantité autorisée à emporter. Les règles sont très strictes et doivent être strictement respectées. Il est donc essentiel que les voyageurs sachent exactement quels médicaments sont considérés comme des médicaments et quelle quantité peut être transportée.

Qu’est-ce qu’un médicament selon la loi ?

Selon l’article L5111-1 du code de la santé publique, un médicament est défini comme une substance ou une composition présentée comme ayant des propriétés préventives ou curatives contre certaines maladies humaines ou animales.

Toute composition ou substance pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou administrée à l’un ou l’autre en vue d’établir un diagnostic médical ou de corriger, restaurer ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, métabolique ou immunologique est également considérée comme un médicament.

Quantité de médicaments autorisée à transporter

Lorsqu’un voyageur se rend à l’étranger avec des médicaments, la quantité autorisée à transporter ne doit pas excéder un usage personnel qui correspond soit à la durée du traitement prescrite sur l’ordonnance médicale, soit, en l’absence d’ordonnance, à une durée de traitement de trois mois.

Entrer en France avec des médicaments non psychotropes et non stupéfiants

Si vous transportez des médicaments pour usage personnel, vous devez respecter les conditions suivantes :

La quantité de médicaments transportée correspond à la durée du traitement prévue sur l’ordonnance ou, en l’absence d’ordonnance, qui est limitée à 3 mois.

Les médicaments transportés doivent être non psychotropes et non stupéfiants.

Tous les médicaments doivent être accompagnés d'une ordonnance.

Tous les médicaments doivent être étiquetés avec votre nom et le nom et le dosage du médicament.

Si vous voyagez vers un pays extérieur à l’Union européenne avec des médicaments, vous devez apporter avec vous une lettre d’un médecin justifiant que vous prenez ces médicaments. Cette lettre doit contenir le nom complet du patient, le nom du médicament et la durée du traitement prescrit. Elle devrait également mentionner si le médicament est destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique. La lettre doit être signée et datée par le professionnel de la santé.

Il convient également de noter que certains médicaments sont illégaux dans certains pays et ne peuvent pas être transportés. Avant de voyager à l’étranger, vous devez toujours vérifier si les médicaments que vous allez transporter sont autorisés dans le pays que vous visitez. Vous devrez également vous assurer que vous disposez des documents requis en ce qui concerne la possession et le transport de ces médicaments.

En résumé, conformément aux règlements de la douane en 2023, les voyageurs doivent se renseigner sur le type de médicaments autorisés et la quantité autorisée qui peut être transportée lors d’un voyage à l’étranger. Ils doivent également être conscients des médicaments illégaux dans certains pays et se procurer les documents appropriés pour la possession et le transport de médicaments.

