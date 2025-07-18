Voyages France-Algérie : Profitez de 30% de remise sur vos traversées avec l’offre « Last Call » de GNV !

Vous rêvez de découvrir l’Algérie ou la France ? Vous êtes à la recherche d’une offre de voyage avantageuse pour réaliser ce rêve ? Ne cherchez plus, GNV a pensé à vous ! Avec son offre « Last Call », bénéficiez de 30% de remise sur vos traversées entre ces deux pays. Que vous soyez un aventurier solitaire, une famille en quête de nouvelles expériences ou un groupe d’amis prêt à explorer, cette offre est faite pour vous.

Alors, préparez-vous à embarquer pour une aventure inoubliable entre la France et l’Algérie avec GNV. Restez connectés pour en savoir plus sur cette offre exceptionnelle.

GNV lance sa promotion estivale « Last Call » pour les traversées France-Algérie

Grandi Navi Veloci (GNV), la célèbre compagnie maritime italienne, dévoile sa nouvelle offre estivale « Last Call ». Cette initiative propose des tarifs réduits jusqu’à 30% sur les voyages entre la France et l’Algérie.

Valable jusqu’au 22 juillet 2025, cette offre concerne toutes les liaisons vers l’Algérie depuis Sète, en direction d’Alger et Béjaïa. Une occasion en or pour ceux qui envisagent de se rendre en Algérie cet été sans trop dépenser.

Une offre avantageuse pour la diaspora algérienne en France

GNV met à disposition 11 000 places à tarif réduit, une opportunité exceptionnelle pour la diaspora algérienne en France de renouer avec leurs racines sans se ruiner. Les réductions s’appliquent sur le coût total du billet, hors taxes portuaires et options supplémentaires.

Pour un aller simple Sète-Béjaïa, le tarif promotionnel débute à 91 € et pour Sète-Alger, il est de 141 €. Cette offre spéciale permet aux Algériens résidant en France de retrouver leur famille tout en profitant d’une traversée confortable et sécurisée.

Une stratégie commerciale ciblée et des perspectives prometteuses

GNV mise sur une stratégie commerciale astucieuse pour optimiser le remplissage de ses navires durant la haute saison. En ciblant les réservations tardives, fréquentes au sein de la communauté algérienne, l’opération « Last Call » répond à un besoin spécifique.

La communication de GNV autour de cette offre joue habilement sur la nostalgie et l’attachement aux origines, renforçant ainsi son attractivité. Avec un nombre croissant d’Algériens résidant en Europe souhaitant retourner au pays cet été, les perspectives de cette promotion sont particulièrement prometteuses.