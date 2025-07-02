Voyages Marseille-Algérie : cette modification majeure qui bouleverse vos déplacements en 2025

L’année 2025 marque un tournant décisif pour les voyageurs entre Marseille et l’Algérie. Une modification majeure vient chambouler les habitudes de déplacement, impactant aussi bien les résidents que les touristes. Cette transformation, qui suscite déjà de nombreuses réactions, pourrait redéfinir la manière dont nous envisageons nos voyages entre ces deux destinations. Dans cet article, nous allons explorer en détail cette évolution significative, ses implications et comment elle affecte vos déplacements.

Restez connectés pour découvrir ce changement qui fait déjà beaucoup parler de lui.

Fermeture de l’autoroute A7 : perturbations majeures pour les traversées Marseille-Algérie

Les usagers empruntant le trajet entre Marseille et l’Algérie doivent s’attendre à des désagréments importants ce week-end. En effet, une fermeture exceptionnelle de l’autoroute A7 pourrait entraver l’accès au port de Marseille, point de départ de plusieurs liaisons maritimes vers l’Algérie. Cette interruption de circulation, qui débutera le vendredi 4 juillet à minuit pour se terminer le dimanche 6 juillet à midi, concerne la portion de l’A7 allant des Pennes-Mirabeau (à hauteur de l’A51) jusqu’à la gare Saint-Charles à Marseille.

Parallèlement, la L2 (A507) sera également fermée dans le sens Aubagne-Aix entre Frais Vallon et l’A7. Ces fermetures successives risquent d’engendrer un report significatif du trafic sur les autoroutes A55 et A50, entraînant probablement de sérieux ralentissements.

Les compagnies maritimes face à cette perturbation majeure

Face à cette situation, les compagnies maritimes desservant l’Algérie depuis Marseille ont réagi promptement. Corsica Linea, l’une des principales compagnies, a émis un communiqué le 1er juillet 2025 pour informer ses passagers des difficultés d’accès au port de Marseille durant la fermeture. La compagnie prévoit deux traversées vers Alger et une vers Béjaïa pendant cette période.

Elle conseille aux voyageurs de prévoir plus de temps pour leur trajet et suggère des itinéraires alternatifs via les autoroutes A55 et A50. Les autres compagnies, Algérie Ferries et Nouris Elbahr Ferries, ont également alerté leurs passagers sur les possibles perturbations, notamment en raison de la saturation attendue de l’A55, principal axe de déviation.

Conseils et alternatives pour les voyageurs

Corsica Linea recommande à ses passagers de prévoir un temps de trajet supplémentaire pour atteindre le port. Des itinéraires alternatifs sont proposés, principalement via les autoroutes A55 et A50, mais des embouteillages sont à prévoir tout au long du week-end. La compagnie a également mis en place des campagnes SMS pour informer directement les personnes concernées.

Les autres compagnies maritimes, Algérie Ferries et Nouris Elbahr Ferries, qui proposent également des liaisons vers différents ports algériens, pourraient être fortement impactées par la saturation prévisible de l’A55, principal axe de déviation. Cette situation pourrait perturber leurs liaisons et affecter leur capacité à respecter leurs horaires de départ.